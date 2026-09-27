Elma Saiz llamó «delincuente confeso» a González Amador cuando era su propio marido quien sí había confesado delitos

La ministra portavoz Elma Saiz llamó «delincuente confeso» a Alberto González Amador cuando era su propio marido Aitor Zunzarren quien sí había confesado delitos. Tal y como ha desvelado OKDIARIO, su pareja aceptó pactar con la Fiscalía para evitar la cárcel tras ser condenado por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

«El PP, que es especialista en dar la vuelta a la tortilla, no puede echar una cortina de humo frente a una realidad que va a pasar, y es que el próximo día 29 va a prestar declaración como un presunto delincuente confeso de delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid», señaló la socialista durante un viaje de trabajo a Ginebra en declaraciones a los medios de comunicación en 2025.

No era la primera vez que Elma Saiz hablaba sobre Alberto González Amador. A finales de julio de 2025, en un acto en su ministerio, se pronunció sobre el caso en el que Álvaro García Ortiz acabó condenado por revelación de secretos. «No podemos poner al mismo nivel a quien persigue el delito que a un presunto defraudador fiscal», dijo Saiz sabiendo que su marido estaba condenado por la justicia.

«Tuvo una actitud muy agresiva»

OKDIARIO ha accedido a la sentencia que condenó al marido de Elma Saiz el 2 de febrero de 2017. El Juzgado de lo Penal Número 4 de Pamplona celebró una vista oral en la que Aitor Zunzarren fue condenado tras llegar a un pacto con la Fiscalía que le pedía dos años de cárcel.

Zunzarren, policía de profesión, agredió a tres compañeros de la Policía Municipal a las 20:30 horas del día 6 de julio de 2016 cuando estaba de fiesta en el chupinazo de los Sanfermines. Los hechos ocurrieron en el bar Kabiya, ubicado en la Cuesta de Labrit de Pamplona. Según la sentencia, el marido de Elma Saiz tuvo «una actitud muy agresiva hacia los porteros del local».

«Al lugar llegaron los agentes de Policía Municipal de Pamplona uniformados, con la finalidad de calmar la situación, pero el acusado, lejos de calmarse, se fue excitando cada vez más, hasta el punto que entre sus amigos y los agentes tuvieron que trasladarlo hasta la confluencia entre la Cuesta de Labrit y la calle Estafeta, momento en que éste comenzó a bracear y lanzar codazos a los agentes, llegando a empujar en el forcejeo al agente en el pecho, por lo que tuvo que ser reducido nuevamente por los otros dos agentes, que lo trasladaron hacia el furgón policial estacionado en las cercanías, donde forcejeó de nuevo, dando un codazo en el ojo a otro agente», exponen los hechos probados de la sentencia.

Y prosiguen: «Como consecuencia del golpe, el agente sufrió lesiones consistentes en conjuntivitis en el ojo izquierdo, que requirieron para su sanidad de una primera asistencia facultativa, tardando en curar tres días sin secuelas. Los otros agentes también fueron agredidos por el acusado, aunque no sufrieron lesiones».

El Ministerio Fiscal intervino en el caso. Zunzarren pactó la pena para que no fuera a mayores y pidió perdón a los agentes que lo detuvieron. El tribunal le condenó y tuvo que pagar durante siete meses una multa de ocho euros diarios. También tuvo que pagarle otros 90 € al policía al que le pegó por las lesiones que le causó. La sentencia fue firme.

Sigue siendo policía pese a estar condenado

Aitor Zunzarren sigue siendo policía en la Policía Foral de Navarra pese a haber agredido a tres compañeros y estar condenado por ello. El juez no le inhabilitó porque pactó con la Fiscalía su pena. A día de hoy no le han quitado su plaza de agente pese a que fue condenado por un altercado violento.