Óscar López rabia con la marcha por Ceuta apoyada por PP y Vox: «Siempre se les ve en manifestaciones ultras para insultar»

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE de la Comunidad de Madrid, ha criticado el apoyo del PP a la convocatoria organizada por Sociedad Civil Española, llamada «Marcha por la Dignidad», en defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla. «Siempre se les ve en manifestaciones ultras para insultar», ha manifestado antes de clausurar las Jornadas de Educación y FP Otra educación es posible en Madrid en la Escuela Julián Besteiro de UGT de la capital.

El titular de Transformación Digital ha recordado que este fin de semana «hay tres manifestaciones en Madrid». Ha criticado que una la haya convocado «la ultraderecha» mientras que ha asegurado que «otras dos son en defensa de la vivienda y de la educación». «Hemos visto lo que ha pasado con Mari Carmen», ha subrayado el dirigente socialista. «¿Dónde va el PP? A la de los ultras, no falla, cada oveja con su pareja», ha afeado López.

El ministro ha hecho hincapié en su crítica al PP, de quien ha dicho que «traiciona a este país yéndose con la ultraderecha a insultar en lugar de irse con los ciudadanos a defender el Estado del bienestar».

«Nunca verán ustedes al señor Tellado, al PP o al señor Feijóo defendiendo la sanidad, la educación, la vivienda. Siempre les verán manifestándose con ultras para insultar. Pero para eso ha quedado el PP, para acudir a las manifestaciones que convocan los ultras», ha manifestado López.

A ojos del líder del PSOE de la Comunidad de Madrid, es el PP «quien traiciona a Mari Carmen y a cientos de miles de personas que no se pueden pagar una vivienda». «El PP gobierna para los fondos buitre, no para los ciudadanos que tienen vivienda», ha subrayado.

López ha reprochado a los participantes en la marcha que «a Ceuta no se la apoya manifestándose en contra e insultando a nadie, se la apoya con medidas». Además, ha defendido la labor del Gobierno en la invasión, de quien ha dicho que «se ha volcado en poner espacios, recursos y medios. Otros están en plan perro del hortelano, que ni hacen ni dejan hacer y no solamente no ponen espacios, sino que encima cuestionan los que hay».

Asimismo, el ministro dice que el Ejecutivo socialista «está trabajando» en el retorno de los inmigrantes que todavía quedan a Ceuta, así como en «todo tipo de medidas que puedan agilizar para devolver la normalidad a Ceuta y esas personas retornen cuanto antes».

López también se ha referido al decreto de vivienda que el Gobierno podría aprobar en el Consejo de Ministros este martes tras el desahucio del pasado miércoles de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. «Lo más importante es que se apoye en el Parlamento, y por lo tanto en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar que hasta en cuatro ocasiones ha votado en contra del PP y Vox de ese decreto que podría haber impedido los desahucios», ha asegurado.