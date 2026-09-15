Ximo Puig dio 255.000 € para un congreso de la UGT a través de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia

La Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig; el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde era Joan Ribó, de Compromís; y la Diputación de Valencia, que presidía el también socialista Toni Gaspar, dieron desde tres de las instituciones el equivalente al 20,87% del coste total, el 43.º Congreso Confederal del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), celebrado en Valencia entre el 18 y el 20 de mayo de 2021. En cifras absolutas, la suma de las subvenciones concedidas por las tres instituciones para el citado congreso se elevó a 255.000 euros. Y el coste total del mismo, tal como OKDIARIO publicó en octubre de ese 2021, ascendió a 1.221.766,48 euros.

Todo ello ha vuelto a la actualidad después de que la Agencia Valenciana Antifraude haya abierto una investigación contra la Generalitat Valenciana por la subvención de 80.000 euros concedida a dedo para el citado congreso de UGT, cuando un informe de la Abogacía de la Generalitat de aquel mismo año y en relación a esa subvención sostenía que «no resulta incompatible con la concurrencia». Bajo el foco están también las subvenciones concedidas para ese mismo congreso de UGT por las otras dos instituciones: el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia.

Tal como también publicó OKDIARIO en octubre de 2021, el coste de desplazamientos al mencionado congreso se elevó a 249.400 euros. Es decir, el equivalente a casi el montante total de las subvenciones concedidas por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia para ese cónclave de la organización sindical.

En concreto, la Generalitat, presidida entonces por el socialista Ximo Puig, aportó 80.000 euros a través de una subvención a dedo, cuestionada por la Abogacía de la Generalitat y ahora bajo el foco de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF); el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde era Joan Ribó (Compromís), aportó 100.000 euros. Y la Diputación de Valencia, dirigida por el socialista Toni Gaspar, puso otros 75.000 euros.

Las subvenciones de las tres instituciones valencianas, gobernadas en esos momentos por PSOE y Compromís, constan en el documento de la propia UGT, Programas y Ayudas, a 30 de septiembre de 2021.

En concreto, la subvención del Ayuntamiento de Valencia, de 100.000 euros, se menciona como objeto el siguiente: «Subvención para articular los mecanismos de colaboración necesarios para el desarrollo del 43.º Congreso de la UGT, que se celebró los días 18, 19 y 20 de mayo de 2021 en el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia, con la finalidad de impulsar y dar a conocer la actividad de turismo MICE en la ciudad de Valencia, dada la repercusión mediática que este congreso supone tanto a nivel nacional como internacional, así como la dinamización de la actividad turística en general y el desarrollo local de la ciudad de Valencia».

El turismo MICE, al que hace mención el objeto de la citada subvención en el documento de UGT, es un segmento del sector turístico enfocado a los viajes de carácter profesional y laboral. Y, específicamente, a la organización y asistencia a eventos corporativos.

La subvención del Ayuntamiento de Valencia, gobernado entonces por Compromís y PSOE y con Joan Ribó como alcalde, desembocó, tal como publicó OKDIARIO en mayo de 2023, en una investigación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, por las posibles irregularidades en la concesión de la citada subvención nominativa, y por tanto directa, de 100.000 € al sindicato UGT para la celebración de su 43.º congreso, celebrado entre los días 18 y 21 de mayo de 2021 en Valencia, «a pesar de contar con el informe en contra del interventor municipal».

En cuanto a la subvención de 80.000 euros de la Generalitat Valenciana, presidida entonces, como se ha dicho, por el socialista Ximo Puig, su objeto, según el citado documento, fue la «promoción y fomento de las actividades de interés público, sociocultural, económico o humanitario de la Comunidad Valenciana».

La subvención del Consell se ejecutó a pesar de que, como se ha dicho, la Abogacía de la Generalitat había advertido a través de un informe de que los objetivos de la ayuda (financiación de los gastos del congreso de UGT) no resultaban incompatibles con la concurrencia y que podían existir otras entidades de la misma naturaleza que, de convocarse la subvención en régimen de concurrencia, tal vez se hubieran presentado a la convocatoria para lograr ayuda para la misma o similar finalidad.

Respecto a los 75.000 euros aportados por la subvención de la Diputación de Valencia, el documento se limita a manifestar que es una «subvención con destino a la celebración del 43.º Congreso Confederal de UGT».