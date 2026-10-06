Ayuso ha aprobado 8 rebajas fiscales para facilitar la compra de vivienda desde 2019: el Gobierno de Sánchez, ninguna

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado desde 2019 ocho rebajas fiscales dirigidas a quienes compran una vivienda en la Comunidad de Madrid, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene en vigor ninguna medida de este tipo para los compradores. A estas ocho se suman las dos nuevas bajadas de impuestos que la presidenta regional ha presentado este lunes para los menores de 40 años.

La primera de ellas afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compra de vivienda de segunda mano. El tipo pasará del 6% al 4% para menores de 40 años que adquieran su vivienda habitual. La segunda reduce el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se aplica a la vivienda nueva, del 0,75% al 0,4%. Ambas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Según los cálculos del Gobierno regional, las dos rebajas supondrán un ahorro de 116 millones de euros al año para los compradores. La del ITP beneficiará a cerca de 40.000 jóvenes, con un ahorro medio de casi 3.000 euros por persona. La del AJD alcanzará a unos 4.200 compradores de obra nueva, con un ahorro conjunto de 2,1 millones anuales. La Comunidad ha puesto como ejemplo una vivienda de 300.000 euros: el comprador pagará 12.000 euros de ITP, frente a los 30.000 que abonaría en Cataluña.

Las ocho rebajas que ya están en vigor abarcan distintos perfiles de comprador. La Comunidad ha aprobado una deducción por compra de vivienda habitual por el nacimiento o la adopción de un hijo, otra por los intereses de la hipoteca para menores de 30 años y una tercera por el aumento de los intereses en las hipotecas variables, aprobada tras la subida de tipos.

El resto se dirige a los municipios pequeños y a casos concretos. Quienes compran o rehabilitan su vivienda habitual en localidades de menos de 2.500 habitantes pueden aplicarse una deducción en el IRPF, y además tienen una bonificación del 100% tanto en el ITP como en el AJD. Los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro cuentan también con bonificaciones del 100% en ambos impuestos.

Estas medidas forman parte de las 35 rebajas de impuestos que el Ejecutivo autonómico ha aprobado desde 2019, a las que se añaden otras cuatro previstas. Según la Comunidad, el conjunto ha supuesto un ahorro acumulado de 47.761 millones de euros para los madrileños.

En el lado contrario, el Gobierno central no tiene en vigor ninguna rebaja fiscal para comprar vivienda. El Estado controla el IVA, que grava la vivienda nueva con un 10% y la protegida con un 4%, y la mitad del IRPF. Pese a ello, no ha aprobado desde 2019 ninguna rebaja en estos impuestos dirigida a los compradores.

La deducción estatal por compra de vivienda habitual se suprimió en 2013 y ningún Gobierno la ha recuperado desde entonces, tampoco el de Sánchez, que llegó a Moncloa en 2018. El Estado sí tiene precedentes de rebajas en este ámbito: entre 2011 y 2012 aplicó de forma temporal un IVA superreducido del 4% a toda la vivienda nueva.

El último intento del Ejecutivo en materia de vivienda tampoco incluía medidas para los compradores. Los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre se centraban en el alquiler, con una deducción del 10% para inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros y nuevas reducciones en el IRPF para los caseros. El Congreso los derogó el 2 de octubre, con 172 votos a favor y 178 en contra.

La única medida fiscal de vivienda que el Gobierno mantiene en vigor para los particulares afecta a los propietarios que alquilan. La Ley de Vivienda de 2023 rebajó del 60% al 50% la reducción general en el IRPF que se aplica a los caseros por los nuevos contratos, salvo en los casos en los que bajen la renta, alquilen a jóvenes en zonas tensionadas o hayan rehabilitado la vivienda.

La Comunidad de Madrid ha aplicado sus rebajas sobre los tributos que tiene cedidos por el Estado: el ITP, el AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el tramo autonómico del IRPF. El IVA y el tramo estatal del IRPF, los dos impuestos con más peso en la compra de una vivienda nueva, dependen del Ministerio de Hacienda.