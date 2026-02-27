Adiós al Metro de Madrid de siempre: el giro que llega en 2030 y que va a cambiarlo todo

El Metro de Madrid encara una de sus transformaciones más profundas desde su creación. Lo que hoy conocemos, marcado por un mapa que todos conoce, líneas históricas y un trazado que muchos madrileños recorren casi sin mirar, será muy distinto dentro de apenas cuatro años. Las obras que ya están en marcha y los proyectos que arrancarán de forma escalonada hasta 2030 dibujan un escenario completamente nuevo, con conexiones inéditas, ampliaciones y pasos decisivos hacia la automatización.

El cambio más ambicioso de Metro de Madrid para 2030 recae sobre la Línea 11, una línea que hasta ahora pasaba desapercibida para muchos usuarios pero que está llamada a convertirse en el «gran eje diagonal» del suburbano al contar con un corredor que unirá el suroeste con el noreste atravesando la ciudad en profundidad. A esto se suman ampliaciones en L5, nuevas estaciones en L9 y L10, y un salto tecnológico relevante con la automatización de la L6, que marcará un antes y un después en la forma de operar los trenes. En conjunto, el mapa del Metro de Madrid avanza hacia una década decisiva. Si se cumplen los plazos previstos, 2030 será el año en que la red haya dejado atrás su estructura actual para adoptar otra mucho más conectada, moderna y orientada a absorber el crecimiento de la ciudad.

Adiós al Metro de Madrid de siempre: el giro que llega en 2030

La ampliación de la L11 es el proyecto estrella para el Metro de Madrid para 2030. Su objetivo es sencillo de explicar, pero enorme en complejidad: unir el suroeste con el noreste mediante un trazado diagonal que descongestione intercambiadores y reduzca tiempos de viaje. Para ello, la Comunidad de Madrid empleará la tuneladora Mayrit, que excavará uno de los túneles más largos y estratégicos del nuevo sistema. Cuando la expansión esté terminada, la línea contará con 20 estaciones, 13 más que en la actualidad. El crecimiento será progresivo y dividido en fases.

Primer tramo: Plaza Elíptica – Conde de Casal

El avance más tangible es este primer tramo, que podría abrir entre finales de 2027 y principios de 2028. Incluirá las nuevas estaciones de Comillas y Madrid Río, además de las conexiones con Palos de la Frontera y Atocha Renfe. Esta parte del proyecto es clave porque actuará como nuevo distribuidor de pasajeros entre zonas donde ahora las conexiones son más lentas o requieren transbordos múltiples.

Segundo tramo: Mar de Cristal – Valdebebas

Las obras arrancarán en 2027, aunque sin una fecha de apertura definida. Este trazado permitirá conectar un área en plena expansión, fundamental para absorber el crecimiento de Valdebebas, donde viven miles de familias jóvenes y se asienta el Hospital Isabel Zendal.

Tramos pendientes

Quedan todavía por definir las fechas para los trayectos Conde de Casal – Mar de Cristal y Hospital Isabel Zendal – Valdebebas. Una vez completados, la L11 actuará como una columna vertebral que redistribuirá gran parte del tráfico del este de la ciudad.

La ampliación de la L5 hacia el aeropuerto

Otra de las grandes novedades es la prolongación de la L5, cuyo objetivo principal es llegar directamente a las terminales T1, T2 y T3 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta ampliación busca reforzar la movilidad aeroportuaria sin depender solo de la L8 o de los autobuses lanzadera. Aunque el proyecto aún no tiene fecha definitiva de inauguración, su impacto será notable ya que permitirá que miles de viajeros lleguen a las terminales antiguas sin necesidad de transbordos complicados y aportará una alternativa más económica y directa.

La L9 se abre a los nuevos desarrollos del sureste

El crecimiento urbanístico de Los Ahijones y Los Berrocales tendrá su reflejo en el Metro. La futura estación de la L9, prevista para 2029, dará servicio a más de 40.000 viviendas, según los cálculos del Ejecutivo regional. Todavía no tiene nombre oficial, pero sí está claro su papel: conectar dos desarrollos clave con la red metropolitana y evitar que dependan exclusivamente del coche privado en sus primeros años de vida.

La L10 y la Operación Campamento es una conexión imprescindible

La L10 también incorporará una estación adicional, situada entre Colonia Jardín y Aviación Española. Esta ampliación está directamente vinculada a la Operación Campamento, donde se prevé construir 10.700 viviendas. Su puesta en marcha se calcula para 2029 y servirá para dotar a este nuevo barrio de una conexión sólida desde el primer día.

La L6 será la primera línea automatizada de Madrid

Uno de los cambios más relevantes en términos tecnológicos llegará con la automatización de la L6, una de las líneas más utilizadas y que se convertirá en la primera en funcionar sin conductor en determinados convoyes. La previsión es que los nuevos trenes comiencen a circular en 2027, y marcarán el inicio de una modernización profunda que afectará, más adelante, a otros tramos de la red. La automatización permitirá mejorar frecuencias, estabilizar intervalos en horas punta y reducir incidencias operativas. Es un salto que ya han dado otras capitales europeas y que situará al Metro de Madrid en un nivel superior de eficiencia.