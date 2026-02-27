Hoy, 27 de febrero de 2026, el cielo se presentará despejado en toda la provincia, aunque se podrán observar brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma floja, cambiando a noroeste al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:41, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta más cálido. Sin embargo, la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, dará un toque pesado al aire, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el viento soplará con suavidad desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin demasiadas complicaciones. La luz del día se alargará hasta las 18:51, brindando horas de esplendor para disfrutar de la ciudad. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, pero sin sorpresas, manteniendo un ambiente agradable para cerrar el día.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, se espera un ligero ascenso térmico, alcanzando hasta 23 grados, pero no sin la amenaza de lluvias dispersas y un viento que podría soplar con rachas de hasta 95 km/h.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con una probabilidad de lluvia del 5% que podría refrescar el ambiente. La sensación térmica oscilará entre los 3 y 23 grados, mientras la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 95%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, no se esperan vientos significativos que alteren la jornada.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la ciudad. Aprovecha para salir y respirar un poco de aire fresco.