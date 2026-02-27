La OCU lo avala: estos son los casos en los que debes repostar gasolina premium

Cada vez que el precio del combustible sube, la misma duda vuelve a aparecer entre los conductores: ¿compensa pagar más por la gasolina premium o es dinero tirado? Muchos asocian lo premium con mayor calidad, mejor rendimiento y más protección para el motor. Otros, en cambio, creen que todo sale del mismo sitio y que la diferencia está solo en el marketing.

Para salir de dudas, la OCU analizó muestras reales de gasolina y diésel en distintos tipos de estaciones de servicio repartidas por toda España. Pero no sólo para comparar precios, sino para poder estudiar el producto en laboratorio y comprobar si existía una diferencia técnica que justificara pagar más por litro. Y las conclusiones a las que han llegado desmontan muchos mitos. En condiciones normales, la gasolina básica cumple perfectamente con los estándares de calidad europeos. Pero eso no significa que la premium no tenga sentido nunca. Hay situaciones concretas en las que sí puede ser recomendable.

El estudio de la OCU sobre la gasolina premium

El estudio de la OCU analizó decenas de muestras recogidas en grandes cadenas, estaciones independientes low cost y gasolineras de hipermercado. Todas cumplían la normativa vigente. No se detectaron irregularidades ni diferencias relevantes en los parámetros fundamentales que afectan al funcionamiento del motor.

En España, el combustible base procede de refinerías comunes y se distribuye por zonas. Eso implica que, en muchos casos, la gasolina que llega a diferentes marcas tiene el mismo origen. La diferencia no está en la base del carburante, sino en lo que se añade después.

Entonces, ¿qué tiene de distinto la gasolina premium? La clave está en los aditivos ya que las grandes marcas incorporan formulaciones propias que prometen limpiar inyectores, reducir residuos internos y optimizar la combustión. Son mezclas químicas adicionales que se añaden al combustible base antes de su distribución final.

Ahora bien, la OCU señala que no existen pruebas públicas concluyentes que demuestren que estos aditivos prolonguen de forma significativa la vida útil del motor en un vehículo medio correctamente mantenido. Es decir, no hay evidencia sólida de que usar siempre gasolina premium duplique la duración del coche o reduzca drásticamente el consumo. Eso no significa que no aporten nada. Significa que su impacto es limitado en condiciones normales.

Los casos reales los que sí puede tener sentido repostar premium

Aquí es donde está la parte importante de lo analizado por la OCU. Aunque para la mayoría de conductores la gasolina básica es suficiente, hay escenarios concretos donde la premium puede ser recomendable:

Vehículos que lo exigen en el manual. Algunos motores de alto rendimiento, deportivos o de gama alta están diseñados para funcionar con gasolina de mayor índice de octano. En estos casos no es una cuestión de preferencia, sino de especificación técnica del fabricante.

Algunos motores de alto rendimiento, deportivos o de gama alta están diseñados para funcionar con gasolina de mayor índice de octano. En estos casos no es una cuestión de preferencia, sino de especificación técnica del fabricante. Motores turboalimentados exigentes. Los motores con turbo y alta compresión pueden beneficiarse de combustibles con mayor octanaje, especialmente si se conduce de forma dinámica o se circula con cargas elevadas.

Los motores con turbo y alta compresión pueden beneficiarse de combustibles con mayor octanaje, especialmente si se conduce de forma dinámica o se circula con cargas elevadas. Conducción intensiva o prolongada. Si el vehículo realiza trayectos largos a altas revoluciones de manera habitual, el uso ocasional de gasolina con aditivos adicionales puede ayudar a mantener el sistema algo más limpio.

Si el vehículo realiza trayectos largos a altas revoluciones de manera habitual, el uso ocasional de gasolina con aditivos adicionales puede ayudar a mantener el sistema algo más limpio. Coches antiguos con acumulación de residuos. En motores que han acumulado carbonilla con el tiempo, algunos conductores optan por usar depósitos puntuales de premium como medida preventiva, aunque no sustituye una limpieza mecánica si existe un problema real.

Fuera de estos escenarios, el conductor medio que utiliza su coche para desplazamientos cotidianos no necesita pagar ese sobrecoste de manera sistemática.

El verdadero factor que influye en la calidad

Existe un elemento que suele pasarse por alto y que es el mantenimiento de la propia estación de servicio dado que la calidad final del combustible que llega al depósito depende también del estado de los tanques de almacenamiento. Si no se mantienen correctamente, pueden acumular agua por condensación o sedimentos. Esto puede ocurrir tanto en una estación de marca como en una low cost.

Un indicador práctico es la rotación. Una gasolinera con mucho volumen de clientes renueva el combustible constantemente, reduciendo el riesgo de degradación. En muchos casos, repostar en una estación económica con alta afluencia es una opción perfectamente segura.

¿Se está tirando el dinero al repostar premium?

Depende del perfil del conductor. Si el vehículo no requiere mayor octanaje y se mantiene adecuadamente, la diferencia de precio no se traduce en un beneficio mecánico demostrable. El sobrecoste suele estar asociado a estrategia comercial, fidelización, servicios adicionales o posicionamiento de marca. En cambio, si el coche exige técnicamente ese tipo de combustible o se busca un rendimiento específico bajo condiciones exigentes, puede estar justificado.

La conclusión que se desprende del análisis es que la gasolina barata no es sinónimo de mala calidad. Cumple con los estándares y no perjudica el motor por el simple hecho de ser más económica. La premium no es imprescindible para todos, pero sí tiene sentido en casos concretos. En definitiva, no se trata de elegir por costumbre o por publicidad. Se trata de saber qué necesita realmente tu coche y decidir en función de eso.