Por qué la bandera de Andalucía no tiene emoji en Whatsapp: así puedes ponerlo

Mañana es 28 de febrero, por lo que se celebra el Día de Andalucía, y será una jornada en la que seguramente los grupos de WhatsApp se llenan de mensajes, felicitaciones y fotos verdes y blancas. Sin embargo, casi todo el mundo suele caer en la cuenta en este día, que no existe un emoji oficial de la bandera andaluza en la famosa aplicación para enviar mensajes. Da igual que busques por «Andalucía», o «bandera andalucía» o lo que se te ocurra; el icono simplemente no aparece. Y justo ahora, cuando media Andalucía quiere usarlo para celebrar su día grande, la pregunta vuelve a la superficie: ¿cómo es posible que no esté disponible?.

Ya hace años que muchos andaluces reclaman a Meta, propietario de WhatsApp que incluya la bandera de Andalucía entre sus emojis, pero parece que el motivo para que esto no se produzca no tiene que ver con WhatsApp en sí, sino con las reglas internas que siguen todas las plataformas para mostrar emojis. Puede parecer algo sencillo, ya que al fin y al cabo, una bandera es sólo un dibujo, pero detrás hay un sistema internacional que decide qué aparece y qué no. Ese sistema es Unicode, un consorcio que se encarga de estandarizar todos los caracteres que pueden mostrarse en un dispositivo, desde letras hasta símbolos y, también, los emojis. A diferencia de las banderas de los países, que sí tienen un código estándar universal, las banderas regionales como la de Andalucía utilizan otro mecanismo distinto. En el caso andaluz, el emoji existe como secuencia técnica, por lo que significa que está reconocido oficialmente, pero no se muestra en la mayoría de teclados porque las plataformas no implementan esas secuencias como iconos visibles. Es decir, el emoji está, pero los móviles no lo dibujan.

Y aquí aparece el segundo punto: no todas las banderas regionales tienen las mismas facilidades. Existen excepciones curiosas. Por ejemplo, la bandera de Islas Canarias sí aparece en muchos teclados porque se vinculó a un código concreto dentro de ciertos estándares internacionales. Eso no ocurre con Andalucía, ni con Cataluña, ni con la Comunidad de Madrid. Y, mientras no exista un consenso técnico dentro de Unicode, la situación no cambiará.

Por qué la bandera de Andalucía no tiene emoji en Whatsapp

Aun así, hay un recurso que facilita las cosas y que resulta especialmente útil justo ahora: OpenMoji. Este proyecto de diseño abierto crea versiones gráficas de todos los emojis, incluidas las secuencias que Unicode reconoce, aunque no se muestren en los teléfonos. Por eso, la bandera de Andalucía sí aparece allí sin problema, y puedes descargarla directamente. De hecho, este es el enlace exacto del icono oficial según esa secuencia: https://openmoji.org/library/emoji-1F3F4-E0065-E0073-E0061-E006E-E007F/

Cómo poner la bandera de Andalucía en WhatsApp aunque no esté en el teclado

Aunque WhatsApp no muestre el emoji directamente, sí puedes usar la bandera. Sólo hay que recurrir a una de estas opciones, todas muy sencillas:

Descargar la bandera desde OpenMoji. Es la forma más rápida. Entras en el enlace que te dejamos arriba, guardas la imagen y la envías como harías con cualquier foto. Es la versión más fiel a la secuencia Unicode, así que visualmente se reconoce sin confusión. Además, al ser un diseño libre, no hay restricciones de uso.

Convertir esa imagen en un sticker. Si quieres usarla con más soltura, puedes transformarla en un sticker con aplicaciones como Sticker Maker. Guardas la imagen, la importas, recortas si hace falta y listo: la tendrás siempre en tu teclado de stickers, igual que cualquier otro.

Probar a copiar y pegar la secuencia técnica. No funciona en la mayoría de móviles, pero algunos modelos muy concretos interpretan la etiqueta completa y muestran el icono. La secuencia es esta: 1F3F4-E0065-E0073-E0061-E006E-E007F. Si tu móvil no la reconoce, verás solo texto, no un emoji.

Usar imágenes o GIFs ya preparados. En muchas galerías de WhatsApp, especialmente en fechas señaladas, aparecen GIFs y fondos del 28F. No es un emoji, pero cumple la misma función si buscas un mensaje rápido y visual.

¿Por qué no la incluyen de una vez?

Esta duda surge cada año. Muchos piensan que se debe a un posicionamiento político, pero la realidad es mucho más simple: Unicode no ha aprobado un estándar universal para banderas regionales. Las plataformas sólo muestran, de forma automática, las banderas nacionales que tienen códigos de dos letras. Todo lo que salga de ahí depende de que cada empresa decida implementarlo, y por ahora ninguna de las grandes lo hace.

En otras palabras, WhatsApp no bloquea la bandera de Andalucía. Lo que ocurre es que no tiene un código de acceso directo como sí tienen las banderas de países. Y mientras no exista, seguirá invisible en los teclados, aunque esté reconocida en papel.

Sin embargo, gracias a herramientas como OpenMoji, la bandera andaluza tiene una representación visual que puedes usar sin problemas. Y en un día tan señalado como el 28 de febrero, es la solución más práctica para enviarla por WhatsApp.