El ajuste de WhatsApp que permite que otros compartan tu estado sin que lo sepas

WhatsApp incluye un ajuste llamado Permitir compartir en WhatsApp que aparece dentro de la configuración de privacidad de los Estados y que puede cambiar por completo el alcance de lo que publicas. Es una función sencilla, pero con implicaciones importantes, decide si las personas que ven tu estado pueden volver a compartirlo o reenviarlo a otros contactos.

Qué es exactamente “Permitir compartir” en los estados

Cuando publicas un estado en WhatsApp, normalmente solo pueden verlo los contactos que tú hayas elegido según tu configuración: todos, todos excepto algunos o solo determinados contactos. Sin embargo, con la opción Permitir compartir activada, cualquier persona que pueda ver tu estado tendrá la posibilidad de reenviarlo a otros chats.

Esto significa que una foto, un vídeo o un texto que subas como estado puede acabar circulando más allá de tu círculo directo. No es que se haga público como en otras redes sociales, pero sí pierde ese carácter cerrado que muchos usuarios asumen por defecto. Si alguien considera interesante lo que has publicado, podrá compartirlo con facilidad desde la propia aplicación.

Si la opción está desactivada, quien vea tu estado no tendrá la posibilidad de compartirlo directamente. Seguirá pudiendo hacer una captura de pantalla o grabar la pantalla, pero al menos no contará con un botón específico para reenviarlo dentro de WhatsApp.

Para qué sirve esta función y cuándo puede interesarte

Esta herramienta puede ser útil en determinados contextos. Por ejemplo, si utilizas los estados para difundir información importante, promocionar un negocio, anunciar un evento o compartir algo que te interesa que llegue a más personas, activar Permitir compartir en WhatsApp puede ayudarte a amplificar el mensaje.

También puede resultar interesante en entornos familiares o de amigos cuando publicas algo que quieres que circule con facilidad, como una invitación, un recordatorio o una felicitación. En esos casos, permitir el reenvío facilita que el contenido viaje de un chat a otro sin que tengas que enviarlo manualmente.

El problema es que muchos usuarios no son conscientes de que esta opción existe. Si subes un estado más personal, una imagen íntima o información sensible, podrías estar facilitando que se reenvíe sin pensar demasiado en las consecuencias. No es lo mismo compartir algo para un grupo concreto que permitir que ese contenido pueda salir de ese círculo con un simple toque.

Dónde se encuentra este ajuste en iPhone

En iPhone, esta opción aparece dentro de la ruta Configuración, Privacidad y Estado. Ahí, además de elegir quién puede ver tus estados, encontrarás el interruptor Permitir compartir. Si está activado, el botón aparecerá en verde; si está desactivado, en gris.

El propio mensaje bajo el ajuste explica su función: las personas que pueden ver tu estado podrán volver a compartirlo y reenviarlo. También es importante tener en cuenta que los cambios no afectan a los estados que ya hayas publicado, solo a los que subas a partir de ese momento.

¿Está también en Android?

Sí, esta función también está disponible en Android, aunque la interfaz puede variar ligeramente según la versión del sistema o la capa del fabricante. En la mayoría de dispositivos, la encontrarás en WhatsApp, Ajustes, Privacidad y Estado.

Dentro de esa sección aparece igualmente la opción para permitir que otros compartan tus estados. El funcionamiento es exactamente el mismo que en iPhone: si activas el interruptor, quienes puedan ver tu estado podrán reenviarlo a otros chats desde la aplicación.

En ambos sistemas, WhatsApp no convierte tu estado en algo público como ocurre en otras redes sociales, pero sí facilita que circule más allá de tu control directo si así lo decides.

Un pequeño ajuste con grandes implicaciones

A simple vista parece un detalle menor, pero Permitir compartir en WhatsApp puede marcar la diferencia entre un estado que se queda dentro de tu agenda y uno que empieza a circular por otros chats sin que tengas un control claro sobre su recorrido.

Antes de publicar algo, conviene revisar esta configuración y preguntarse si realmente quieres que pueda reenviarse con facilidad. WhatsApp sigue siendo percibida como una aplicación privada, pero pequeños interruptores como este recuerdan que el alcance de lo que compartes depende, en gran parte, de cómo tengas configurada tu privacidad.