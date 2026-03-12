WhatsApp estrena cuentas para menores con control parental: así funcionan las nuevas cuentas administradas

WhatsApp ha anunciado en su blog una de las novedades más relevantes de los últimos años en materia de seguridad, la llegada de las cuentas administradas de WhatsApp, un sistema pensado para que los menores puedan utilizar la aplicación bajo la supervisión de sus padres o tutores. La función nace como respuesta a una preocupación creciente sobre el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte de los más jóvenes, ofreciendo una experiencia más segura y controlada.

Cómo funcionan las cuentas administradas de WhatsApp

La nueva herramienta permitirá que los adultos creen o vinculen una cuenta para un menor, configurando límites claros sobre cómo se utiliza la plataforma. De esta forma, WhatsApp busca convertirse en una puerta de entrada más segura al mundo de la mensajería para preadolescentes, evitando muchos de los riesgos asociados a las plataformas abiertas.

El sistema está diseñado para que la cuenta del menor quede vinculada directamente al dispositivo y al perfil del padre, madre o tutor responsable. Durante el proceso de configuración, ambos teléfonos deben estar juntos para establecer la conexión entre las dos cuentas.

Una vez activada la función, el adulto puede decidir quién puede contactar con el menor, qué grupos puede unirse y cómo se gestionan las solicitudes de mensajes de personas desconocidas. Además, los ajustes de privacidad quedan protegidos mediante un PIN que solo conocen los padres.

Esto significa que el menor no puede modificar por su cuenta ciertas configuraciones importantes. El objetivo es garantizar que la experiencia sea adecuada a su edad y que los padres puedan acompañar sus primeras interacciones digitales.

Qué pueden controlar los padres

Las cuentas administradas de WhatsApp incluyen varios controles pensados específicamente para proteger a los menores mientras utilizan la aplicación. Los adultos pueden limitar quién puede enviar mensajes al menor, revisar solicitudes de contacto procedentes de usuarios desconocidos y gestionar la participación en grupos. También pueden ajustar parámetros de privacidad como la visibilidad de la foto de perfil, el estado o la información personal.

Un aspecto importante es que, aunque los padres tienen capacidad de supervisión, no pueden leer los mensajes privados del menor. WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que las conversaciones siguen siendo privadas incluso en este tipo de cuentas. Esto refleja el intento de la compañía de equilibrar dos aspectos complejos: la seguridad de los menores y el respeto a su privacidad.

Funciones que desaparecen en estas cuentas

Para reforzar ese entorno seguro, algunas funciones habituales de WhatsApp no estarán disponibles en las cuentas administradas. Por ejemplo, ciertas herramientas sociales o experimentales pueden quedar desactivadas, y la experiencia se centra principalmente en dos funciones básicas: enviar mensajes y realizar llamadas. De esta forma se evita que los menores accedan a características que podrían exponerlos a riesgos o a contenidos no adecuados.

También se limita el contacto con desconocidos, ya que por defecto solo las personas guardadas en la agenda pueden comunicarse con la cuenta del menor. Este tipo de restricciones reduce considerablemente la posibilidad de recibir mensajes de spam o intentos de fraude.

Por qué WhatsApp ha tomado esta decisión

El lanzamiento de las cuentas administradas de WhatsApp llega en un momento en el que gobiernos, organizaciones educativas y familias reclaman mayor protección para los menores en internet. En algunos países incluso se han planteado restricciones al uso de redes sociales por parte de adolescentes debido a su impacto en la salud mental y la seguridad digital.

Meta ha optado por introducir herramientas que permitan a las familias acompañar el proceso de aprendizaje digital de los menores, en lugar de dejar que accedan a estas plataformas sin ningún tipo de supervisión. WhatsApp intenta ofrecer un modelo intermedio: permitir que los jóvenes utilicen una herramienta muy extendida para comunicarse con amigos o familiares, pero dentro de un entorno más controlado.

Cuándo llegarán estas cuentas

La compañía ha confirmado que las cuentas administradas comenzarán a desplegarse de forma gradual en distintos países durante los próximos meses. Esto significa que no todos los usuarios verán la función disponible de inmediato.

A medida que el sistema se vaya activando globalmente, es probable que WhatsApp añada nuevas herramientas informativas y controles adicionales para ayudar a los padres a gestionar mejor el uso de la aplicación por parte de sus hijos.