Los mejores auriculares inalámbricos para llevar de viaje este verano

Considero unos auriculares como los compañeros indispensable cuando viajo. Si este verano vas a emprender un periplo, sobre todo si vas a tomar uno o varios aviones, unos auriculares que sepan dar la talla son tan importantes como un seguro o una buena mochila. Por eso, esta es mi recomendación de auriculares imprescindible para tus viajes veraniegos, con horquillas de precio diversas pero con un denominador común, la calidad.

Qué buscar en unos auriculares de viaje

Antes de entrar en modelos concretos vale la pena aclarar qué características importan de verdad cuando viajas. La cancelación activa de ruido (ANC) es el factor más importante con diferencia. No todos los sistemas ANC son iguales, los hay que suavizan el ambiente y los que te ponen en una burbuja. Para vuelos y trenes, solo los segundos marcan una diferencia real. La autonomía de batería es el segundo punto crítico, con 20 horas reales aguantas un vuelo de largo radio de ida y vuelta. Por debajo de eso, el estuche de carga o la carga rápida se vuelven imprescindibles. Y el peso y tamaño plegado importan más de lo que parece cuando llevas la mochila al límite de equipaje de mano.

Sony WH-1000XM6, la mejor ANC

Los Sony WH-1000XM6 son la respuesta cuando alguien pregunta qué comprar con cancelación de ruido, sin debate. Sony lleva años afinando esta tecnología y la sexta generación es la más refinada hasta la fecha. La calidad de sonido es excelente, las voces son claras y detalladas, los agudos suenan limpios y los graves son potentes y precisos sin enmascarar otras frecuencias. La cancelación activa de ruido consigue una experiencia auditiva extremadamente silenciosa.

Para viajar, su punto fuerte más práctico es la autonomía al ofrecer 30 horas de batería, suficiente para un vuelo transatlántico de ida y vuelta sin acercarse al cable. El diseño es plegable y el estuche incluido es compacto. En cuanto al precio, se encuentran por 399 euros en la web de Sony. Sí, no son baratos, pero es que cuando los pruebas aprecias la calidad que aportan.

soundcore Liberty 5 Pro Max, el in-ear con IA que lo graba todo

Si buscas un formato in-ear con funciones que van mucho más allá de escuchar música, los Liberty 5 Pro Max de soundcore son una propuesta que interesa. Son los auriculares con el argumento más original de esta selección, además de una ANC de primer nivel, llevan incorporado un sistema de grabación y transcripción con IA que funciona directamente desde el estuche, sin depender del móvil.

El sistema ANC 4.0 adaptativo cuenta con 8 sensores y el chip propio Thus, que procesa más de 384.000 señales de ruido por segundo y se adapta automáticamente al entorno como el metro, la oficina o el avión sin necesidad de cambiar de modo manualmente. También resuelve uno de los problemas más habituales de los in-ear en vuelo, la incómoda sensación de presión en los oídos que generan algunos sistemas de cancelación agresiva en cabinas presurizadas.

El estuche lleva una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas desde la que se controla la ANC, se accede a la grabadora y se gestiona la configuración sin tocar el móvil. La calidad de micrófono en llamadas, certificada con el récord Guinness como los auriculares TWS con mayor puntuación objetiva de calidad de voz, es la mejor de esta lista en formato in-ear. El precio es de 249,99 euros en la web oficial de Soundcore.

AirPods Pro 3, la opción para el ecosistema Apple

Si tienes iPhone, los AirPods Pro 3 son la opción más integrada del mercado. Han mejorado la cancelación de ruido, la calidad del sonido y la autonomía respecto a la generación anterior, e incluyen carga rápida: cinco minutos de carga proporcionan aproximadamente una hora de reproducción, lo que los convierte en los más prácticos para prisas en el aeropuerto.

Los AirPods Pro 3 aportan el equilibrio perfecto para quien vive en el ecosistema Apple, con una integración instantánea entre dispositivos y Siri mejorado. Su formato in-ear los hace mucho más compactos que cualquier diadema, aunque para vuelos muy largos el aislamiento pasivo de un over-ear sigue siendo superior. Eso sí, que no te ocurra lo mismo que a mí el pasado otoño. Su precio en la web de Apple es de 249 euros.

JBL Live 780NC, batería para días, no para horas

El argumento del JBL Live 780NC es contundente desde el primer vistazo a las especificaciones: hasta 80 horas de autonomía sin ANC y 50 horas con la cancelación de ruido activa. En un viaje, eso significa salir de casa el lunes y no pensar en cargarlo hasta el jueves como mínimo. Y si llegas al límite, cinco minutos de carga rápida devuelven cuatro horas de reproducción.

La ANC adaptativa 2.0 usa seis micrófonos que analizan el entorno de forma continua y se ajustan en tiempo real, con calibración automática según el nivel de ruido exterior. Las llamadas se procesan con un algoritmo entrenado con IA que elimina ruido de tráfico, viento y fondos ruidosos. El Bluetooth es de última generación, versión 6.0 con soporte para LE Audio y Auracast, lo que lo convierte en uno de los modelos más preparados para el futuro de la conectividad inalámbrica. Todo esto en un diseño plegable de 260 gramos con bisagra metálica, disponible en siete colores. Su precio en la web oficial de JBL España es de 179,99 euros.

Nothing Headphone (a) si quieres un diseño diferente

Si el diseño importa tanto como el sonido, los Nothing Headphone (a) son la opción más llamativa de esta selección. Nothing lleva años construyendo una identidad visual propia, transparencias, tipografía personalizada, colores poco convencionales, y estos auriculares de diadema mantienen esa línea, disponibles en blanco, negro, rosa y amarillo, con una estética que no se confunde con ningún otro modelo del mercado.

Las especificaciones son muy adecuadas para su precio de 159 euros. La ANC alcanza hasta 40 dB de reducción, la batería llega a las 135 horas con cancelación desactivada, y el sistema de carga rápida devuelve hasta 8 horas de reproducción con solo cinco minutos enchufados. Están certificados como Hi-Res y con soporte LDAC, lo que garantiza una calidad de audio superior en dispositivos compatibles. Los controles táctiles son personalizables desde la app Nothing X.