Los JBL Live 780NC son unos auriculares con ANC serio, mucha batería y una lectura clara

Así son los JBL Live 780NC

La reciente presentación en Ámsterdam de la nueva gama de gadgets de JBL saca a la palestra estos auriculares. Los JBL Live 780NC son de diadema, con diseño over-ear y estructura plegable. Es decir, están pensados para cubrir la oreja, aislar mejor del entorno y poder guardarse con más facilidad cuando no se usan. No son unos auriculares especialmente llamativos salvo en colores concretos, como el naranja, pero sí tienen esa estética reconocible de JBL, actual, funcional y más orientada al uso diario que al lujo visual.

Cuentan con un peso de 260 gramos, transductores de 40 mm, impedancia de 32 ohmios, sensibilidad de 98 dB y respuesta en frecuencia de 10 Hz a 40 kHz. Son cifras que ayudan a entender el producto, aunque no deberían ser lo único que determine la compra. En auriculares, la experiencia real depende también del ajuste, del perfil sonoro, de la app y de cómo se comporta la cancelación de ruido en situaciones cotidianas.

Su peso es una cifra razonable para unos auriculares de este tipo. No entran en la categoría de cascos ultraligeros, pero tampoco se notan como un producto pesado. Aun así, siempre insisto en lo mismo con los modelos over-ear, la comodidad no depende solo del peso. Unos auriculares más ligeros pueden cansar si aprietan demasiado, y unos algo más pesados pueden resultar cómodos si reparten bien la presión.

Aquí los JBL Live 780NC buscan buen aislamiento, estabilidad y sensación de casco cerrado. Eso es perfecto para viajes, transporte público, oficina o uso en casa con ruido de fondo. La sensación de llevarlos puestos varias horas es muy neutra, es decir, te olvidas de que los llevas puestos.

Sonido con pegada, no con neutralidad

El sonido de los JBL Live 780NC no se plantea como plano. Estos auriculares tienen una personalidad bastante clara, se nota en bajos muy presentes, escucha con cuerpo y una sensación de energía que encaja muy bien con géneros actuales. Si escuchas pop, electrónica, hip hop, reguetón o música urbana, esa pegada puede ser justo lo que buscas. El grave aporta presencia y hace que la música tenga más impacto desde el primer momento.

La app JBL Headphones tiene bastante peso en la experiencia. No es la típica aplicación que se instala una vez y se olvida. En este caso, merece la pena entrar, ajustar el ecualizador y adaptar el sonido al gusto de cada uno. Mi recomendación sería no quedarse con el perfil más cargado si se escuchan muchos podcasts, voces, acústica, jazz o música donde los medios tengan más importancia. Un pequeño recorte en graves puede hacer que el conjunto resulte más limpio y agradable.

También incluyen JBL Spatial Sound, una función pensada para dar una sensación más envolvente. No la considero el motivo principal de compra, porque este tipo de procesamiento suele depender mucho del contenido y del gusto personal, pero puede aportar un extra en películas, series o determinados vídeos. En música, personalmente no siempre recomiendo abusar de estos modos, porque a veces la escena gana espectacularidad pero pierde naturalidad.

La cancelación de ruido tiene mucho peso en la compra

La cancelación activa de ruido es uno de los apartados donde estos auriculares tienen más sentido. Los JBL Live 780NC incorporan cancelación adaptativa, con modos para reducir el ruido exterior y ajustar cuánto sonido ambiente queremos dejar pasar. Esta parte es importante porque no siempre queremos aislarnos por completo. En una casa puede interesar reducir el zumbido general sin perder del todo la conciencia del entorno, mientras que en un tren o un avión lo normal será buscar el mayor aislamiento posible.

No espero de unos auriculares de este precio el mismo silencio quirúrgico de los modelos más caros del mercado, pero sí una reducción clara del ruido constante. Y ese es precisamente el tipo de escenario donde unos auriculares con ANC suelen marcar la diferencia: motores, ventilación, tráfico lejano, conversaciones difusas, ruido de fondo en casa o ambiente de oficina.

Hay que ser realistas con la cancelación de ruido. Ningún sistema elimina igual de bien todos los sonidos. Los ruidos graves y repetitivos suelen reducirse mejor; las voces cercanas, golpes secos o sonidos imprevisibles son más difíciles. Por eso no hay que pensar que la ANC es magia. Lo valioso aquí es que los JBL Live 780NC permiten crear una burbuja más cómoda para concentrarse, escuchar música a menor volumen o viajar con menos fatiga sonora.

También me parece útil la presencia de modos de sonido ambiente y TalkThru. Son funciones que, bien implementadas, evitan tener que quitarse los auriculares cada vez que alguien habla o cuando necesitamos escuchar un aviso. En el día a día, esos detalles acaban importando más que muchas especificaciones técnicas.

La batería es uno de sus grandes argumentos

La batería es probablemente el apartado más fácil de defender en los JBL Live 780NC. JBL anuncia hasta 80 horas de autonomía con la cancelación desactivada y hasta 50 horas con ANC activado. Incluso tomando esas cifras con prudencia, porque siempre dependen del volumen, del tipo de uso y de las funciones activadas, el margen es enorme.

Para un usuario normal, esto significa que no tendrá que cargar los auriculares cada dos días. Pueden aguantar una semana laboral, varios desplazamientos largos o un viaje sin convertirse en otro dispositivo pendiente del enchufe. En un mercado donde muchos productos presumen de funciones inteligentes pero obligan a cargar demasiado a menudo, esta autonomía es un punto muy fuerte.

La carga rápida también es un aliciente. Que unos minutos de carga puedan dar varias horas de reproducción es útil para esos momentos en los que se cogen los auriculares antes de salir y la batería está más baja de lo esperado. No es una función llamativa, pero sí práctica. Y en tecnología de consumo, lo práctico suele pesar más que lo espectacular.

Aquí veo uno de los motivos más claros para elegirlos frente a otros modelos, combinan cancelación de ruido y batería larga sin convertir la autonomía en una preocupación. Para quien usa auriculares a diario, esto tiene mucho valor.

App, controles y conectividad

Los JBL Live 780NC cuentan con Bluetooth 6.0, conexión multipunto, LE Audio, Auracast, control táctil, Voice Aware, sonido ambiente, TalkThru y compatibilidad con la app JBL Headphones. Es un conjunto bastante completo y, sobre todo, actual para unos auriculares de esta gama.

La conexión multipunto me parece especialmente importante. Poder tener los auriculares conectados al móvil y al portátil al mismo tiempo cambia mucho la experiencia diaria. Es cómodo estar escuchando música en el ordenador y poder responder una llamada del teléfono sin desconectar ni volver a emparejar. Para teletrabajo, oficina o estudio, esta función debería ser casi obligatoria.

La app, como decía antes, no es secundaria. Sirve para ecualizar, ajustar la cancelación de ruido, modificar controles y activar funciones de personalización como Personi-Fi 3.0. Este tipo de herramientas permiten que los auriculares no se queden en un único perfil cerrado. Si el sonido de fábrica parece demasiado cargado, se corrige. Si el ANC resulta excesivo en un entorno concreto, se ajusta. Si un control no encaja con la forma de uso, se cambia.

Esa flexibilidad es uno de los puntos que más valor aporta. Los JBL Live 780NC no son unos auriculares para sacarlos de la caja y no tocar nada jamás. Se disfrutan más cuando se dedican unos minutos a configurarlos.

Llamadas correctas, pero no es su terreno principal

En llamadas, los JBL Live 780NC cumplen para un uso normal de llamadas , reuniones breves, videollamadas y conversaciones del día a día. Incorporan micrófonos y funciones pensadas para reducir ruido de fondo, además de Voice Aware, que permite controlar cuánto escuchamos nuestra propia voz durante una llamada.

Aun así, no los planteo como unos auriculares especializados en voz. Hay una diferencia importante entre “sirven para llamadas” y “son la mejor opción para pasar media jornada en reuniones”. Para un uso mixto van bien sobre el papel, pero quien trabaje todo el día en Teams, Zoom o llamadas comerciales quizá debería mirar modelos más centrados en micrófono, especialmente si la voz tiene que sonar lo más natural posible.

Este matiz es importante porque muchos auriculares de consumo han mejorado mucho en cancelación y batería, pero las llamadas siguen siendo un apartado donde no todos brillan igual. En los JBL Live 780NC, mi lectura es que son auriculares pensados ante todo para escuchar música, aislarse del ruido y moverse entre dispositivos. Las llamadas son una función necesaria, no el corazón del producto.

Detalles prácticos que conviene tener en cuenta

En la caja se incluyen los auriculares, un cable USB-C a jack de 3,5 mm, una bolsa de transporte, documentación y guía rápida. Es un paquete correcto, aunque el cable de carga USB-C no aparece como uno de los accesorios incluidos. Aunque todos tenemos en casa y podemos emplear el del móvil, quizás estaría bien haberlos incluido.

Por otro lado, no los veo como auriculares deportivos. Son over-ear, cerrados, con buena batería y cancelación de ruido, pero no los elegiría para entrenamientos intensos, lluvia o sesiones con mucho sudor. Para gimnasio suave pueden servir, como tantos otros modelos de diadema, pero no es su terreno natural. Su sitio está más en el escritorio, el transporte público, los viajes y el uso doméstico.

Unos auriculares muy completos si sabes qué estás comprando

Los JBL Live 780NC me parecen una opción muy adecuada para quien busca unos auriculares de diadema completos, con buena autonomía, cancelación de ruido eficaz y sonido con personalidad. No son unos auriculares neutros, ni pretenden serlo. Su apuesta es más directa, con graves presentes, experiencia cómoda para consumo diario, muchas funciones y una batería que destaca claramente.

Los recomendaría especialmente a quien quiere unos cascos para música, trabajo, viajes, series y uso general. También a quien valora poder ajustar el sonido desde la app y no depender de un perfil único. En cambio, no serían mi primera elección para quien busca máxima fidelidad sonora, llamadas profesionales o unos auriculares extremadamente ligeros para jornadas larguísimas.

Mi recomendación sería configurarlos desde el primer día: entrar en la app, ajustar el ecualizador, probar los niveles de cancelación y adaptar los controles. Así se aprovechan mucho mejor. Usados de esa manera, los JBL Live 780NC dejan de ser simplemente “otros auriculares Bluetooth” y se convierten en una propuesta muy equilibrada para quien quiere buena batería, aislamiento y sonido potente sin complicarse demasiado. Su precio en la web de JBL es de 179,99 euros.