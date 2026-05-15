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Los JBL Live 780NC son unos auriculares con ANC serio, mucha batería y una lectura clara

Los JBL Live 780NC son unos auriculares over-ear inalámbricos que convencen por esto

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JBL Live 780NC
Foto :Nacho Grosso
Nacho Grosso
  • Nacho Grosso
  • Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.

Los JBL Live 780NC son unos auriculares de diadema pensados para quien quiere cancelación de ruido, autonomía larga y un sonido con pegada sin entrar en precios disparados. Su planteamiento  es ofrecer graves con presencia, mucha personalización desde la app y una batería que permite olvidarse del cargador durante bastantes días.

 

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