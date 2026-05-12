JBL presenta cuatro nuevos productos: auriculares con IA, altavoces para fiestas y un micrófono de bolsillo

JBL no suele hacer las cosas a medias, y hoy lo acaba de demostrar. La marca de HARMAN pone en el mercado de golpe cuatro novedades que cubren prácticamente toda su gama: los auriculares in-ear de la nueva generación Live 4, los cascos de diadema Live 780NC y 680NC, los altavoces PartyBox 330 y PartyBox 130 completamente renovados, y el JBL EasySing Mic Mini, un micrófono compacto pensado tanto para karaoke como para podcasters y creadores de contenido. Todos tienen en común la presencia de algoritmos entrenados con inteligencia artificial y mejoras sustanciales en cancelación de ruido y calidad de llamada.

JBL Live 4: el estuche inteligente da un salto generacional

Los JBL Live 4 llegan en tres formatos: Buds (in-ear con almohadillas de silicona), Beam (diseño tipo stick con almohadilla para mayor sellado) y Flex (stick semiabierto, sin almohadilla). Los tres comparten el mismo driver dinámico de 10 mm certificado para audio de alta resolución, cancelación activa de ruido adaptativa 2.0 con cuatro micrófonos, y la tecnología de llamadas Perfect Call 2.0 con seis micrófonos y algoritmos entrenados con IA para eliminar ruidos de fondo como ventiladores, tráfico o portazos.

La novedad más llamativa que ha aplicado la firma no está en los propios auriculares, sino en el estuche. El Smart Charging Case estrena el JBL Smart OS 3.0, con pantalla más grande e interfaz renovada que permite consultar notificaciones, saltar canciones o ajustar el EQ directamente desde el estuche con gestos de deslizamiento, sin necesidad de sacar el teléfono. También permite personalizar la pantalla de inicio con fondos propios o fotos.

En cuanto a autonomía, el Live Beam 4 es el que más aguanta con ANC activo, con 40 horas combinadas, mientras que el Flex 4 alcanza hasta 50 horas sin ANC. Los tres incluyen carga rápida, 10 minutos equivalen a 4 horas de uso, y carga inalámbrica en el estuche. El precio es de 199,99 euros para los tres modelos, y los JBL Live Beam 4 y Live Flex 4 están disponibles desde hoy en siete colores. Los JBL Live Buds 4 lo están en Negro, Azul, Plateado y Arena.

JBL Live 780NC y 680NC: diadema renovada, hasta 80 horas de batería

Los nuevos cascos de diadema JBL renuevan por completo su diseño. Con bisagras metálicas, almohadillas de mayor calidad y un perfil más fino y ligero, los Live 780NC (over-ear) y Live 680NC (on-ear) apuntan a quienes buscan autonomía extrema sin renunciar al estilo. Ambos llevan transductores dinámicos de 40 mm con diafragma compuesto y compatibilidad con LDAC para audio de alta resolución por vía inalámbrica.

La cancelación de ruido True Adaptive 2.0, con seis micrófonos en el 780NC y cuatro en el 680NC, incorpora filtrado en tiempo real con mayor potencia de procesamiento respecto a la generación anterior. Para las llamadas, Perfect Call 2.0 con tecnología Beamforming y algoritmo IA reduce al mínimo los sonidos de entorno.

Ambos son compatibles con el transmisor inalámbrico JBL SMART Tx , lo que permite conectarlos al sistema de entretenimiento de un avión y controlar la reproducción desde la pantalla táctil del asiento. La autonomía llega hasta 80 horas sin ANC y 50 horas con ANC activado. Con apenas cinco minutos de carga rápida se obtienen cuatro horas adicionales. Los Live 780NC salen a 179,99 euros y los 680NC a 149,99 euros.

JBL PartyBox 330 y 130: nuevo diseño hexagonal y tweeters de nivel profesional

La gama PartyBox recibe la mayor renovación estética de su historia. El diseño hexagonal de la rejilla frontal, el panel superior rediseñado con un único dial central que agrupa todos los controles, volumen, EQ y efectos de luz, y la disponibilidad en Negro o Blanco con detalles en naranja marcan una ruptura clara con la generación anterior. Ambos modelos incorporan JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ, que ajusta automáticamente la ecualización según el contenido reproducido.

El PartyBox 330 es el modelo tope de gama: 280 W de potencia total, dos woofers de 6,5 pulgadas y dos tweeters de cúpula PEN de 25 mm, la misma tecnología que JBL usa en sus sistemas para conciertos masivos y que debuta aquí en la gama doméstica. Ofrece hasta 18 horas de autonomía, batería extraíble, asa telescópica con bloqueo, ruedas todoterreno, entradas duales para micrófono y guitarra, conexión óptica para televisores, USB-C con audio sin pérdidas y Bluetooth 6.0 con conectividad Auracast para enlazar varios altavoces. Está fabricado con un 70% de plástico reciclado posconsumo.

El PartyBox 130 reduce el tamaño pero no la ambición, 200 W, woofers de 5,25″ y tweeters de cúpula de seda de 25 mm, 15 horas de autonomía, carga rápida de 10 minutos que añade 80 minutos adicionales, asa plegable rediseñada y protección IPX4. Está fabricado con un 82% de plástico reciclado posconsumo. Ambos comparten las entradas de micrófono y guitarra, el soporte para karaoke y Auracast. El precio es de 599,99 euros para el 330 y 399,99 euros para el 130 y la disponibilidad, desde julio.

JBL EasySing Mic Mini: micrófono de bolsillo con separación vocal por IA

El JBL EasySing Mic Mini es el producto más singular de la presentación. Se trata de un micrófono compacto con dongle USB-C pensado para conectarse directamente a un altavoz JBL compatible y cantar, presentar o grabar sin necesidad de cables ni configuraciones complejas. El alcance inalámbrico llega a los 20 metros.

Su característica más interesante es la separación vocal con IA en tiempo real, ya que el micrófono extrae la voz principal de cualquier canción y permite elegir cuánto porcentaje dejar como guía, 0%, 25% o 50%, convirtiendo cualquier tema en una pista para karaoke. La función Voice Boost refuerza el soporte en notas agudas, y la supresión de ruido con IA limpia el sonido de fondo durante la grabación.

Se puede sujetar con la mano, colgar de la ropa con un clip magnético o llevarlo sujeto por su anilla. La autonomía es de hasta 6 horas en el micrófono más otras 6 horas adicionales almacenadas en el dongle. La personalización del ecualizador y los efectos de voz se gestiona desde la app JBL One. Estará disponible en junio a 149,99 euros.