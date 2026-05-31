Borrar una app del móvil no es suficiente: esto es lo que queda guardado sin que lo sepas

Imagina que llevas semanas sin usar una app, la borras y asumes que has eliminado todo rastro de ella. Pues no es así, ya que borrar una app del móvil borra el programa, pero no necesariamente los datos que ha generado, los archivos que ha descargado ni la información que ha enviado a sus servidores. Es uno de los malentendidos más extendidos sobre cómo funcionan los móviles, y tiene implicaciones reales para tu privacidad y para el almacenamiento de tu dispositivo.

Qué pasa exactamente cuando eliminas una aplicación del móvil

En iOS, muchas apps guardan datos en iCloud aunque las desinstales del teléfono. Juegos, apps de productividad y redes sociales pueden dejar copias de seguridad en tu cuenta de iCloud que ocupan espacio y siguen sincronizándose.

Para comprobarlo, ve a Ajuste > Tu nombre > iCloud+ y pulsa «Ver todo» en la sección «Guardado en iCloud». Verás un listado completo de todas las apps con datos en la nube, incluso las que ya no están instaladas en tu dispositivo.

En Android el funcionamiento es similar. Algunas apps guardan datos en Google Drive o en su propia nube, y otras dejan carpetas y archivos en el almacenamiento interno del dispositivo que no se eliminan al desinstalar. Puedes comprobarlo con un gestor de archivos como Files by Google, buscando carpetas con el nombre de apps que ya no tienes instaladas.

En ambos sistemas operativos, el dato más importante que no se borra al desinstalar una app es tu cuenta. Si creaste un perfil en esa aplicación, ese perfil sigue existiendo en los servidores de la compañía con toda tu información como el nombre, email, historial de uso y cualquier dato que hayas proporcionado. Borrar la app del móvil no cierra tu cuenta ni elimina esos datos del servidor.

Cómo borrar todos los datos de una app de forma definitiva

El primer paso, antes de desinstalar cualquier app, es eliminar tu cuenta desde dentro de la propia aplicación. La mayoría tienen esta opción en Ajustes > Cuenta > Eliminar cuenta. Si no la encuentras, busca en la web de la app o contacta con su soporte, el RGPD obliga a las empresas europeas a borrar los datos si lo solicitas.

En iOS, para eliminar los datos de iCloud de una app ya desinstalada ve a Ajustes > Tu nombre > iCloud+ y pulsa «Ver todo» en la sección «Guardado en iCloud». Entra en la app que quieras limpiar y elimina sus datos desde ahí.

En Android, antes de desinstalar una app puedes borrar sus datos locales desde Ajustes > Aplicaciones > [nombre de la app] > Almacenamiento > Borrar datos. Esto elimina caché, configuraciones y archivos locales antes de que desinstales el programa.

Para los archivos huérfanos que quedan en el almacenamiento interno, tanto en iOS como en Android la forma más rápida de localizarlos es usar un gestor de archivos. En iOS puedes hacerlo desde la app Archivos. En Android, con Files by Google, buscando carpetas con el nombre de la app que ya borraste.

Borrar una app del móvil es el primer paso, no el último. Si lo que buscas es eliminar tu huella digital de un servicio, el proceso completo pasa por cerrar la cuenta, solicitar la eliminación de datos y limpiar los archivos locales. Solo entonces puedes considerar que esa app ha desaparecido de verdad.