Apple prepara suscripciones de la App Store con “permanencia” de 12 meses

Apple ha anunciado una nueva modalidad para las suscripciones de la App Store: el pago mensual con compromiso de 12 meses. La idea puede sonar simple, pero conviene entenderla bien, porque no es una suscripción mensual tradicional ni tampoco el clásico pago anual por adelantado. Es una tercera opción, la de pagar cada mes, pero aceptando un compromiso de un año.

Hasta ahora, muchas apps ofrecían dos caminos claros. Por un lado, una cuota mensual más flexible, que se podía cancelar con más libertad. Por otro, una suscripción anual, normalmente más barata en el cálculo total, pero pagada de una sola vez. La nueva fórmula se sitúa entre ambas, el usuario no desembolsa todo el año al principio, pero asume 12 pagos mensuales.

Para las apps, puede ser una manera de ofrecer precios más atractivos sin renunciar a estabilidad. Para los usuarios, puede ser útil si el descuento compensa y si tienen claro que van a usar esa app durante todo el año. Pero también obliga a mirar con más atención la letra pequeña.

No es una mensualidad normal

La diferencia clave está en la cancelación. En una suscripción mensual convencional, cancelar suele evitar el siguiente cobro. En esta nueva modalidad, si el usuario acepta un compromiso de 12 meses y cancela antes de terminarlo, la suscripción no se renovará al acabar el periodo, pero seguirá pagando hasta completar los pagos acordados. Apple especifica que esta regla tiene excepciones en algunas regiones.

Cancelar no siempre significa dejar de pagar al mes siguiente. Significa impedir que la suscripción se renueve una vez cumplido el compromiso. Es una diferencia importante, sobre todo para quienes se suscriben a muchas apps y luego olvidan revisarlas.

La parte positiva es que Apple también introduce mecanismos de transparencia. Los usuarios podrán ver en su cuenta de Apple cuántos pagos han completado y cuántos quedan pendientes. Además, Apple enviará avisos por correo electrónico y, si el usuario lo permite, notificaciones push antes de la fecha de renovación.

El cálculo importante no es la cuota: es el total anual

La trampa habitual de cualquier suscripción está en fijarse sólo en la cantidad mensual. Una cuota de pocos euros parece barata, pero el coste real aparece cuando se multiplica por 12. Con esta nueva opción, esa cuenta será todavía más importante.

Apple permite a los desarrolladores configurar esta modalidad en App Store Connect, pero fija una condición: el total de los 12 pagos mensuales debe ser igual o superior al precio anual pagado por adelantado, y no puede superar 1,5 veces ese precio anual.

Esto significa que el pago mensual con compromiso puede ser más cómodo que pagar todo de golpe, pero no necesariamente será la opción más barata. En muchos casos, la suscripción anual pagada por adelantado seguirá siendo la alternativa con mejor precio total. La mensual con compromiso puede tener sentido para quien no quiera hacer un pago grande al principio, siempre que el ahorro frente a la mensual normal sea claro.

No afecta automáticamente a todas las apps

Este cambio no significa que todas las suscripciones de la App Store vayan a tener permanencia de 12 meses. Los desarrolladores tendrán que configurar esa opción y cada app decidirá si la ofrece. Apple ya permite prepararla en App Store Connect y probarla en Xcode, pero la disponibilidad final dependerá de cada servicio.

También es importante no confundir este anuncio con una subida o bajada de precio de servicios concretos como Apple Music, Apple TV+ o iCloud+. Lo que Apple ha presentado es una nueva herramienta de facturación para suscripciones renovables dentro de la App Store.

Cuándo estará disponible

Apple indica que esta modalidad estará disponible en todo el mundo excepto en Estados Unidos y Singapur. Llegará a usuarios con iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 y visionOS 26.4 o versiones posteriores, coincidiendo con el lanzamiento de las versiones 26.5 previsto para mayo. No aplica a watchOS y las apps deberán estar compiladas con el SDK 26.5 o posterior. Para mercados como el español esta opción podrá aparecer en apps compatibles cuando los desarrolladores la adopten y los dispositivos tengan el software necesario.

Qué debe mirar el usuario antes de aceptar

La recomendación práctica es sencilla, antes de contratar, hay que comparar tres cosas. Primero, cuánto cuesta la mensualidad normal sin compromiso. Segundo, cuánto cuesta la suscripción anual pagada de una vez. Y tercero, cuánto suman los 12 pagos de la nueva modalidad.

Para quien usa una app a diario y no quiere pagar un año completo de golpe, puede ser una opción razonable. Pero deja menos margen para el arrepentimiento que una suscripción mensual normal. La clave está en tratarla como lo que es: una suscripción anual dividida en pagos mensuales.