De parque público a centro de datos: la decisión que genera controversia y divide a la ciudad de Texas

La expansión de la inteligencia artifical (IA) está cambiando ciudades y regiones en todo el mundo. El impulso de la construcción de grandes centros de datos están a la orden del día. Sin embargo, uno de los proyectos más cuestionados de los últimos meses ha surgido en Taylor, una localidad del estado de Texas, donde un terreno donado para convertirse en un parque público terminó albergando una enorme infraestructura tecnológica.

Una historia que se remonta a finales de la década de 1990, cuando un agricultor cedió unas tierras a la ciudad con el propósito de disfrute comunitario. Además, se impulsó como un espacio recreativo, hasta que las autoridades locales decidieron venderlo para impulsar proyectos económicos vinculados al sector de los centros de datos.

El auge de la IA

Cada vez se requiere más de la necesidad de capacidad informática para entrenar modelos de IA. Esto ha provocado una auténtica explosión en la construcción de centros de datos, donde sus instalaciones se componen de miles de servidores que requieren grandes extensiones de terreno, acceso a energía eléctrica y conexiones de alta velocidad. Además, las empresas tecnologicas de todo el mundo están invirtiendo miles de millones de euros en nuevas infraestructuras para responder a la creciente demanda de servicios basados en IA. Como consecuencia de todo esto, numerosas ciudades estadounidenses se han convertido en puntos estratégicos para este tipo de proyectos.

La división de la comunidad

Los cambios en el terreno han generado críticas entre parte de la población local. Algunos vecinos consideran que se ha incumplido el espíritu de la donación original, otros defienden que el proyecto puede atraer inversiones, empleo y nuevos ingresos fiscales para la ciudad. Por otro lado, las autoridades municipales acentúan que la operación impulsará el desarrollo económico de la zona y mejorará la financiación de servicios públicos. Aunque los detractores del plan lamentan la pérdida de un espacio que «debía haberse conservado para uso y disfrute de los ciudadanos».

Impacto ambiental

La controversia también ha generado debate sobre el impacto ambiental de las infraestructuras tecnológicas ya que los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y agua para mantener operativos y refrigerados los equipos informáticos. La extensión de la IA continúa expandiéndose, expertos y organizaciones medioambientales reclaman una planificación más sostenible que permita equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los recursos naturales y los espacios públicos.

El caso de Taylor

En el caso de Taylor, se refleja cómo la evolución de la IA está modificando no sólo la economía digital, sino también el uso del territorio y las prioridades de muchas administraciones públicas. Lo que hace unos años se concebía como un futuro parque para la comunidad podría convertirse ahora en una pieza clave de la infraestructura que sostiene la nueva era de la IA. Un debate entre el desarrollo económico y la conservación de espacios públicos, este plan se ha convertido en uno de los ejemplos más impactantes que la IA está realizando en las ciudades de Estados Unidos.