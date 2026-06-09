Estudiantes franceses diseñan un sistema de IA entrenado para atrapar al avispón asiático y proteger a las abejas

El avispón asiático es una de las peores especies invasoras y uno de los grandes enemigos de las abejas en la naturaleza. Por suerte, cada vez hay más trampas efectivas contra la Vespa velutina, su nombre científico.

Ahora un grupo de estudiantes franceses ha diseñado Safe To Bee, un sistema conectado que utiliza inteligencia artificial (IA) para reconocer al avispón asiático y capturarlo de forma selectiva.

Es decir, no estamos hablando de una simple trampa, sino de un sistema que sigue la trayectoria de la Vespa velutina para ayudar a localizar el nido, que suele ser el punto más difícil de encontrar.

Cómo funciona la trampa con IA francesa para capturar al avispón asiático

El objetivo de Safe To Bee es distinguir al avispón asiático de otros insectos, y para ello es necesario que la cámara y el algoritmo funcionen antes de cerrar la trampa.

Por ello, el dispositivo incorpora un sistema de vídeo y un modelo de inteligencia artificial entrenado con imágenes y grabaciones de avispones. De esta manera puede analizar la forma, el color y el comportamiento del insecto que se acerca al acceso.

Y es que contra el avispón asiático ya existen trampas simples muy efectivas, pero el valor añadido del invento de los estudiantes franceses es su selectividad. Por ejemplo, evita capturar otros insectos como abejas, mariposas y otros polinizadores que no son el objetivo.

Es decir, el mecanismo sólo actúa cuando identifica a una Vespa velutina. Si detecta una abeja u otro insecto beneficioso, el sistema es capaz de evitar la captura o permitir una vía de salida.

El proyecto nació en Rennes está desarrollado por estudiantes del INSA y de la Escuela de Negocios de Rennes. De momento, el desarrollo incluye pruebas de campo, grabación de vídeos para entrenar el modelo y la construcción de un primer prototipo con zona de captura.

La trampa con IA que protege a las abejas sin tener que usar productos químicos

Lo mejor del invento es que no depende de pesticidas ni de cebos indiscriminados. El objetivo es proteger las colmenas sin convertir la defensa contra una especie invasora en otro problema para la biodiversidad.

Además, el prototipo de trampa con IA también será autónomo. Por ejemplo, puede funcionar sobre el terreno, alimentarse con pequeños paneles solares y conectarse a una aplicación para enviar alertas o facilitar el seguimiento.

Este elemento es fundamental para los apicultores en su lucha contra el avispón asiático, ya que revisar las trampas exige desplazamientos constantes. Recibir avisos y datos desde el dispositivo puede ahorrar tiempo y mejorar la respuesta ante la plaga.

Aun así, los estudiantes de Rennes todavía tienen que solucionar algún problema. El más importante es que deben probar que funcione en condiciones con lluvia, viento, polvo o luz cambiante.

Por qué localizar el nido del avispón asiático con IA salva a las abejas

El gran problema del avispón asiático está en el nido, porque desde allí salen nuevos individuos que vuelven a presionar las colmenas una y otra vez.

Para los apicultores encontrar ese foco de avispones no siempre es fácil, ya que los nidos pueden estar en árboles, tejados o zonas de difícil acceso.

Por eso es tan importante que Safe To Bee trabaje con avispones filmados, marcados y alimentados para estudiar su comportamiento de regreso. La idea es rastrearlos automáticamente hasta el nido y determinar la posición de la colonia.