Estupor en la ciencia española: encuentran en Almería un arrecife de coral fósil que explica la mayor crisis geológica de la historia en el mar Mediterráneo

Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería y de la Universidad de Granada ha localizado en la cuenca de Almería-Níjar un conjunto de arrecifes de coral fósiles que crecieron en aguas profundas y con poca luz hace unos 6,5 millones de años, durante el Messiniense inferior.

El hallazgo, publicado en la revista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, corresponde al periodo previo a la crisis salina del Messiniense, la mayor crisis geológica registrada en el Mediterráneo.

Los restos aparecen en varios puntos de la ciudad de Almería y su entorno, entre ellos el cerro de San Cristóbal, La Molineta, el barranco del Lobo y Las Cumbres, en Huércal de Almería. Según Novaciencia, los arrecifes llegaron a extenderse desde la Alcazaba de Almería hasta Alhama de Almería.

El estudio fue dirigido por Fernando Sola, investigador del Departamento de Biología y Geología de la Universidad de Almería, y Juan Carlos Braga, del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada.

¿Qué encontraron los investigadores en la cuenca de Almería-Níjar?

Los arrecifes están formados principalmente por el género Porites, con presencia menor de Tarbellastraea, y aparecen recubiertos por foraminíferos, algas coralinas y microbialitos. Su grosor varía entre menos de un metro y unos 20 metros en la estructura más grande, localizada en el cerro de San Cristóbal, donde alcanza casi 20 metros de altura y 38 metros de ancho.

Las colonias son predominantemente laminares y contorneadas, con proyecciones cortas en forma de dedo, una morfología típica de ambientes con poca disponibilidad de luz. Esta característica, junto con la profundidad medida en los propios afloramientos, permitió a los científicos clasificar los arrecifes como ecosistemas mesofóticos azules, un tipo de arrecife profundo y de aguas claras.

«Esta forma de crecimiento se desarrolló con objeto de que al coral le llegase la mayor cantidad de luz posible», explicó Sola en declaraciones recogidas por Novaciencia.

¿Por qué estos arrecifes de Almería crecieron en aguas tan profundas y oscuras?

Los ecosistemas coralinos mesofóticos se dividen en dos tipos según la razón de la escasa luz que reciben. Los mesofóticos marrones se forman en aguas someras, de menos de 30 metros, enturbiadas por sedimentos.

Los mesofóticos azules, en cambio, se desarrollan en aguas claras de entre 30 y 150 metros de profundidad, donde solo llega entre el 1 % y el 10 % de la luz solar de superficie.

Las mediciones directas de paleoprofundidad en los afloramientos de Almería muestran que los arrecifes comenzaron a crecer a varias decenas de metros, hasta unos 40 metros en los ejemplos más alejados de la costa.

El contenido de sedimentos terrígenos en los arrecifes y en los depósitos que los rodean es menor al 8 % (una media del 2,92 % en las muestras analizadas). Ese dato descarta la turbidez del agua como causa de la escasa luz y confirma que fue la propia profundidad el factor determinante.

¿Qué relación tienen estos arrecifes de coral con la crisis salina del Messiniense en el Mediterráneo?

Los arrecifes de Almería se formaron en el Messiniense inferior, la etapa previa a la crisis salina del Messiniense, cuando el Mediterráneo quedó prácticamente aislado del Atlántico y acumuló gruesos depósitos de sal en buena parte de su superficie.

Según el estudio, los arrecifes constituyen el primer registro mundial de arrecifes mesofóticos azules del Mioceno superior, un tipo de ecosistema del que existen muy pocos ejemplos en todo el registro geológico.

Otros arrecifes de coral del mismo periodo en cuencas cercanas, como Sorbas, Vera y Cabo de Gata, se formaron en aguas someras, con colonias de Porites en forma de ramas o cabezas.

Los de Almería son distintos, ya que se desarrollaron en un entorno profundo y con apenas aporte de sedimentos. Ese contraste aporta un nuevo punto de referencia para interpretar cómo era el Mediterráneo justo antes de la crisis salina.

¿Qué significa el hallazgo de Almería para el Mediterráneo actual?

Fernando Sola relacionó las condiciones que permitieron el crecimiento de estos corales hace millones de años con el aumento de temperatura que atraviesa actualmente el Mediterráneo.

«Si el calentamiento de este mar persiste, es posible que especies de coral comiencen a colonizarla», advirtió Sola en declaraciones recogidas por Novaciencia.