Caos en Ceuta: la Policía ordena el desalojo de menas que colapsan la Jefatura Superior

El caos reina en Ceuta este lunes, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez intente vender una situación de normalidad. La Policía ha tenido que ordenar desalojos de los cientos de menores extranjeros no acompañados (menas) que se aglutinan a las puertas de la Jefatura Superior para que el Estado asuma su tutela y cubra sus necesidades.

Para declarar que se encuentran en situación de desamparo y activar el sistema de protección y ser ingresados en centros de acogida. Según informan a OKDIARIO fuentes policiales, «ya han sido identificados 1.300 menores y hay cerca de mil más esperando para reseña».

El colapso de las inmediaciones policiales por parte de los menas se ha producido desde primera hora de la mañana. Algunos de ellos incluso han pernoctado en los alrededores. Una situación que se viene produciendo desde la semana pasada, pero este lunes ha ido a más y ahora también se están produciendo peleas entre el colectivo en las largas colas.

De hecho, el Ejército se ha desplegado en la zona para colaborar con los efectivos policiales en la contención de esta avalancha de menas.

os niños y adolescentes en situación irregular han comenzado a llegar a la Comisaría a primera hora de la mañana, según fuentes judiciales. El dispositivo de contención ha permanecido «colapsado», con al menos 400 menores aglomerados, hasta las 11.00 horas, cuando los policías y militares han logrado despejar el exterior de la Jefatura.

Las autoridades han creado dos zonas de embolsamiento en las inmediaciones de la Comisaría. Allí retenían a más de 200 menores a lo largo de la mañana.

La filiación policial constituye el primer paso para que los menores puedan quedar bajo la tutela de la Ciudad Autónoma. Una vez registrados, son derivados a alguno de los recursos de acogida y, posteriormente, son citados para completar el resto del procedimiento administrativo, incluida la toma de huellas y otras diligencias de identificación.

Según las fuentes consultadas, durante los últimos días se han estado realizando algo más de un centenar de filiaciones diarias.

La Policía Nacional compagina actualmente el registro de los menores que siguen llegando a la Jefatura Superior con la tramitación de quienes ya han sido acogidos en los distintos recursos habilitados tras la entrada masiva del 30 de julio.

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