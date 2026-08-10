El Gobierno eleva ahora a 80.000 los inmigrantes que entraron en Ceuta: 30.000 más de los que dijo tras la invasión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este lunes, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en 80.000 los inmigrantes marroquíes que llegaron a Ceuta durante la invasión que tuvo su punto masivo de entrada el 30 de julio. Torres ha hablado de «emergencia tremenda» y reconoce ahora la situación de «colapso total» que se habría vivido de no haber retornado un importante número de ilegales a Marruecos.

El ministro de Sánchez asegura que el Gobierno va a «seguir trabajando» para lograr «la normalidad en las calles» de la ciudad y, en una comparecencia en Ceuta, ha informado de que este martes se desplazará a la ciudad autónoma José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hará «posteriormente» y otros representantes del Gobierno también «en los próximos días».

«Vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Hay fases. Ha habido una emergencia tremenda, que había 80.000 personas migrantes en el centro. Y en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron», ha afirmado durante una rueda de prensa ofrecida junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Además, ha confirmado que, de no haberse producido el retorno de muchos de los migrantes, «estaríamos en una situación de colapso total».

El ministro ha añadido que la Delegación del Gobierno cuenta con un 50% más de personal para agilizar las filiaciones y poner en marcha los procedimientos administrativos necesarios para trasladar a los menores inmigrantes, que cifra en 1.400 aproximadamente, a otros recursos.

La primera opción para estos menores, según ha explicado, es que regresen con sus familias, aunque ha reconocido que se trata de un proceso complejo que requiere localizar a los familiares y contar con la voluntad del menor, de su familia y de las autoridades del país de origen.

Junto a esta vía, el Gobierno pretende aplicar los mecanismos previstos en la reforma de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores entre distintas comunidades autónomas cuando se produce una situación de contingencia migratoria.