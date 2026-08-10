Antonio Banderas: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades»

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente y protagonista de una extensa trayectoria en el cine y el teatro, ha compartido una reflexión sobre la importancia de mantener la esperanza en los momentos más difíciles. El intérprete ha recuperado una conocida frase para lanzar un mensaje de optimismo y paciencia, invitando a confiar en que el paso del tiempo puede transformar incluso las situaciones más adversas: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades». Una reflexión que pone en valor la capacidad de esperar y seguir adelante cuando las circunstancias no acompañan.

A pesar de que sea una cita de Miguel de Cervantes, el actor busca transmitir algunos de los valores fundamentales de la vida, como la paciencia y la perspectiva, ya que los problemas del presente no duran para siempre y es el tiempo el que ofrece claridad. Banderas asegura que el dolor y las dificultades son etapas temporales y es importante la resiliencia frente al fracaso.

Otra de las ideas clave es aprender a convivir con la incertidumbre mientras hay situaciones que se resuelven y reivindica la sabiduría de la literatura clásica española como una guía para la vida moderna.

Antonio Banderas

Antonio Banderas es un actor, director, productor y empresario nacido en Málaga el 10 de agosto de 1960. Se dio a conocer por el director Pedro Almodóvar y triunfó en Hollywood, apareciendo en películas como ‘Los Reyes del mambo’, ‘Entrevista con el vampiro’ o ‘Desperado’, aunque uno de sus papeles más icónicos fue el personaje del Zorro en ‘La máscara del Zorro’. Otro de sus personajes más reconocidos es el del Gato con Botas de ‘Shrek’.

La interpretación le ha dado grandes éxitos: consiguió su primera nominación al Óscar como mejor actor, además del Goya a mejor actor y el premio de interpretación en Cannes. Recibió el Goya de Honor, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y, en 2017, el Premio Nacional de Cinematografía de España.