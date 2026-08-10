Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 7 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 621 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Andrés no duda un solo segundo en comunicar una buenísima noticia a la familia, mientras que Mabel se arma de valor para sincerarse con Salva respecto a su plan de futuro.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Paula se ve en la obligación de tomar una sorprendente y drástica decisión que tiene estrecha relación con el viaje de doña Clara. Claudia, por su parte, ha empezado a encontrarse verdaderamente mal. En cuanto a Damián, ha dado el importantísimo paso de pedir a Fina que lo ponga en contacto con Bianca, y todo para hacerle una propuesta verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

¿Qué sucede en el capítulo 622 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 10 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no duda un solo segundo en proponer un plan de lo más especial a Beatriz. Todo ello mientras aprovecha la ocasión que se le ha presentado para cumplir uno de sus objetivos, que no es otro que vengarse de Andrés.

Por si fuera poco, vamos a tener la oportunidad de ver cómo una confesión de Julia consigue dejar profundamente trastocada a Begoña. En cuanto a Mabel, ha dado el importantísimo paso de pedir ayuda a Pablo para su nuevo negocio. Todo ello mientras Fina decide encontrarse con doña Clara. Claudia, por su parte, se encuentra cada vez peor, hasta tal punto que tiene fiebre. ¿Logrará recuperarse antes de que su delicado estado de salud se complique aún más? No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.