Adara Molinero comparte las consecuencias del tratamiento que está recibiendo: «Nunca la había tenido así»

Adara Molinero está afrontando una nueva etapa en su vida. La madrileña está compartiendo en sus redes sociales cómo está siendo el proceso de volver a quedarse embarazada. Como es bien sabido por todos, la influencer ya es madre de un niño, de siete años, pero quiere volver a ser madre. Ella y Vicente Romero, su actual pareja, llevan un tiempo intentando conseguir un embarazo. Sin embargo, la pareja está teniendo problemas para concebirlo de manera natural. Por ello, han recurrido a la fecundación in vitro.

Un proceso muy delicado, costoso y que tienen que vivir muchas mujeres si quieren cumplir su sueño de ser madre. Adara Molinero, aprovechando su perfil como personalidad pública, ha querido compartir este procedimiento en sus redes sociales. Y es que no es instantáneo ni rápido. Nada es color de rosas y, en este caso, el tratamiento genera ciertas consecuencias físicas debido a los cambios hormonales. Por ello, con el objetivo de dar visibilidad a todas las fases que tiene que vivir una mujer en este tratamiento, la creadora de contenido ha mostrado cómo está siendo víctima de un brote de granos.

Adara Molinero se sincera con sus seguidores en su camino hacia la segunda maternidad

«Desde que empecé el tratamiento hormonal para la FIV, mi piel ha cambiado muchísimo», comenzó explicando en su última publicación. De esta manera, con una instantánea, Molinero ha mostrado cómo se ha llenado de granos en la zona de la barbilla y la mandíbula. Claramente, está siendo un proceso complicado para ella, pero su ilusión por volver a ser madre es mayor.

Y es que, tal y como ella misma ha contado, estuvo varias semanas de preparación y estimulación ovárica. Así pues, le extrajeron doce óvulos en la clínica y le contaron que tenían cuatro embriones congelados. «Estamos felices aunque impacientes», confesó a sus seguidores. Y es que es un proceso que les genera «miedos, lágrimas e incertidumbre».

Asimismo, Adara Molinero es consciente de que este procedimiento puede derivarle un embarazo múltiple. Pero, mientras tanto, ella quiere pensar que será solo un embarazo. «Hay posibilidad de que vengan dos metiendo un embrión, pero pensemos en que va a venir uno», dijo. De momento, son pocos los detalles que se saben, pero ella y su chico están expectantes y muy esperanzados.

Y es que quedar embarazada supone un auténtico calvario para muchas mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo de manera natural. De hecho, otra influencer que está pasando por una situación parecida es Marta Peñate. La canaria ha intentado todo y más por cumplir su sueño de ser madre. Una situación que, ahora, la ha llevado a realizarse tratamientos de quimioterapia. «Me estoy dando quimio porque, si no me curo las células que tengo anormales en el útero, me puede dar lo que ya sabemos», explicó ella en sus redes sociales.