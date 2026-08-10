La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. Esta semana, del lunes 10 al viernes 14 de agosto, los seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Máximo estalla de rabia por el gesto de Ángela, mientras que Petra suplica a su hermana que no la obligue a atacar a sus compañeras. Martina confiesa a Jacobo su infidelidad con Adriano, mientras que Manuel ejerce de padrino de Janita en el bautizo. Ciro y Lorenzo, por su parte, ultiman los detalles de su estafa a Manuel. Esto es lo que veremos en los nuevos capítulos de La Promesa desde el lunes 10 de agosto (capítulo 883) hasta el viernes 14 de agosto (capítulo 887).

Máximo decide no reconocer a Ángela

Máximo no puede evitar estallar de rabia por el gesto de Ángela, pero absolutamente nadie en la mesa le apoya. Curro es incapaz de consolar a Ángela. ¡La rabia se apodera de ella! En cuanto a Leocadia, dice a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a la joven. A pesar de los esfuerzos, él se niega rotundamente. Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo, por lo que Alonso les exige que se calmen.

La firme petición de Petra a su hermana

Pía, Teresa y Ricardo deciden analizar la actitud de Petra, y se están dando cuenta de que la están perdiendo en favor de Tomasa. La señora Arcos, por su parte, pide a su hermana que no la obligue a atacar a sus compañeras, pero esta se niega a ceder. En cuanto a Julio, vuelve a sabotear a las cocineras y deja claro que es el responsable. Alonso regaña a Candela y Simona por su nueva metedura de pata, mientras que el señor de Buenaventura aprovecha para pedirle una reunión a solas. Como es de esperar, las dos amigas se echan a temblar ante lo que podría pasar.

Martina confiesa su infidelidad a Jacobo

Martina y Adriano no pueden evitar compartir la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo. Es por eso que la joven se siente tan al límite que decide confesar a su prometido que hay otra persona en su vida, y que es Adriano. Como no podía ser de otra forma, Jacobo estalla ante la traición de ambos. Martina, por su parte, confiesa a su enamorado que le ha revelado la verdad a Jacobo y él, aunque la apoya, no puede evitar sentirse profundamente preocupado.

Manuel se convierte en el padrino de Janita

Carlo sigue adelante con su campaña para casarse con María Fernández en el bautizo, pero ella termina enfadándose con él por presionarla tanto. Es más, tampoco le gusta que esté utilizando a todo el mundo para conseguir su propósito. Finalmente, es Samuel el que bautiza a Janita entre la alegría de todos, siendo Manuel el padrino de la pequeña. Como no podía ser de otra manera, Carlo se siente profundamente triste.

Ciro comienza a estar al límite con Julieta

Lorenzo y Ciro ultiman todos los detalles de su estafa a Manuel, llegando a un acuerdo de que harán dos cobros a las empresas y él solamente recibirá el de uno. Manuel, por su parte, reprocha a su primo que Enora le haya informado de que pretende vender el manual, y hacerlo a precio de oro. Ciro logra amansar a Manuel sobre el manual, alegando que las empresas tienen dinero de sobra. Todo ello mientras Lorenzo se ve obligado a interceder por Ciro en una discusión con Julieta, en la que está a punto de golpearla.