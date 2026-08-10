Jessie Cave, de ‘Harry Potter’ a OnlyFans: «En un año he ganado mucho más dinero que como actriz»

Jessie Cave, la actriz británica que dio vida a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, ha revelado en una entrevista que sus ingresos en OnlyFans han superado con creces todo lo que ganó a lo largo de su carrera como actriz. Esta confesión deja claro que hay muchos actores que no pueden disfrutar del éxito ni participando en películas y sagas de gran taquilla mundial. En su caso, pese a que fue una de las actrices de una de las películas más vistas de la historia, ha sido en la plataforma de contenidos por suscripción —no siempre tienen para adultos— donde ha conseguido amasar mayor fortuna, aunque muchos de sus seguidores se han molestado por el contenido que sube.

Cave comenzó en marzo del año 2025 con expectativas muy modestas: «Pensé que ganaría cinco mil libras, estaría un par de meses y eso me daría tiempo para pensar qué hacer», explicó en una entrevista concedida en agosto. Un año y medio después, la realidad ha superado por completo sus previsiones y ha ganado mucho más de lo que tenía en mente: «Lleva ya más de un año y medio, y genuinamente nos ha salvado la vida», aseguró la actriz, de 39 años.

«He ganado más, fácilmente, que en toda mi carrera como actriz»

La actriz desveló que en su mejor jornada de trabajo en la plataforma llegó a ingresar cerca de 15.000 libras (unos 17.500 euros) en un solo día. «He ganado más, fácilmente, que en toda mi carrera como actriz, en el plazo de un año», una frase que a más de un actor o actriz le hará replantearse mucho su profesión.

Pese a que OnlyFans tiene la imagen de que todo es para adultos, Cave ha insistido en que su contenido no es de carácter sexual. Eso sí, utiliza su pelo como un reclamo para sus suscriptores, que pagan alrededor de cinco euros ( seis dólares) al mes por poder ver vídeos y fotos exclusivas en las que aparece completamente vestida, cepillándose, trenzándose o peinando su melena con distintos looks, dirigidos a un público que tiene fijación con el pelo.

«Mi pelo es el protagonista», ha explicado la actriz en una entrevista concedida al diario británico The Times. Hay que explicar que gana dinero extra gracias a los vídeos personalizados en los que cumple los deseos de sus suscriptores por un dinero extra. El salto a OnlyFans lo dio cuando llegó a un «punto de completa desesperación», después de un casting fallido que la llevó a plantearse abandonar la interpretación por completo, en un momento en el que no tenían «nada de dinero» para sacar adelante a sus cuatro hijos.

Otra de sus fuentes de ingresos es su podcast, que presenta junto a su pareja y padre de sus hijos. Aunque no tiene el mismo éxito que su cuenta de OnlyFans, ha conseguido comenzar a monetizar los vídeos en YouTube y también gana algo de dinero con la venta de entradas con las grabaciones con público de sus episodios.

De Lavender Brown a forrarse con OnlyFans

Cave se dio a conocer interpretando a Lavender Brown, la breve novia de Ron Weasley, en Harry Potter y el misterio del príncipe y en las dos entregas de Las reliquias de la muerte, entre 2009 y 2011. Desde entonces ha combinado pequeños papeles en series como Black Mirror con su debut en el West End con la obra Arcadia y la publicación de su libro Sunset en 2021. Pese a esa trayectoria, la actriz ha tenido que vivir durante 18 años de alquiler y luchar por sacar adelante a su familia sin que trabajar en grandes producciones le llevase a tener una vida más cómoda.

Polémica con la comunidad de OnlyFans

El nuevo rumbo profesional de Cave le ha dado algunos dolores de cabeza. La actriz denunció públicamente haber sido excluida de una convención de Harry Potter por su vinculación con OnlyFans, algo que la organización justificó alegando que se trataba de «un espectáculo familiar» incompatible con una plataforma «asociada a la pornografía». Ella, aunque insiste en que no hace contenido erótico, ha tenido que aprender a vivir con esas acusaciones.

Lo más extraño es que ha contado que llegó a pagarse un aumento de pecho con el dinero ganador en la plataforma, dejando que fueran sus suscriptores quienes decidieran la talla final que se pondría. Lejos de parecerle algo raro, ella defendió que era un ejercicio de «amor propio» para recuperar su figura después de haber dado el pecho a sus cuatro hijos.