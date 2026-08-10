Quién es Leonardo Ortizgris: su edad, su pareja y de dónde es

Leonardo Ortizgris se ha convertido en uno de los actores mexicanos más reconocidos a ambos lados del Atlántico, gracias a una carrera que combina el cine de autor latinoamericano con producciones internacionales para grandes plataformas. Repasamos quién es, cuántos años tiene, de dónde es y quién es la actriz española con la que comparte su vida desde hace años. En España, además de ser un actor habitual de series y cine, le hemos podido ver en muchas ocasiones como invitado de programas como Pasapalabra, donde ya es un fijo cada temporada.

De dónde es y cuántos años tiene

Leonardo Ortizgris nació en Ciudad de México el 15 de noviembre de 1977. Se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), unos estudios que compaginó desde joven con su verdadera vocación: la interpretación. Su debut en el cine mexicano llegó con la película Wadley, aunque fue en Chile, en 2006, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Allí rodó Seis, junto a actores sudamericanos como Paz Bascuñán y César Sepúlveda, un proyecto que no llegaría a estrenarse en salas hasta 2009.

El gran salto de su carrera llegó en 2014 con Güeros, del director Alonso Ruizpalacios, colaboración que repetirían pocos años después en Museo (2018), un thriller inspirado en el robo al Museo Nacional de Antropología de México en 1985 que le valió a Ortizgris el Premio Ariel al Mejor Actor de Reparto en 2019, uno de los máximos reconocimientos del cine mexicano. En 2018 regresó a Chile para protagonizar Tengo miedo torero, adaptación de la célebre novela de Pedro Lemebel.

De la televisión mexicana a las plataformas internacionales

Además de su filmografía, Ortizgris ha construido una sólida carrera televisiva con series como Las 13 esposas, Aquí en la tierra o No negociable (2024). En 2019 dio el salto a la producción con Life, proyecto que también protagonizó y en el que abordó temas como la paternidad, la confianza en la pareja o la depresión. Su proyección internacional se ha consolidado con su papel en Sin huellas, serie de Amazon Prime Video rodada en Alicante, que lo acercó todavía más al público español.

Su pareja: la actriz española Carla Nieto

En el terreno personal, Leonardo Ortizgris mantiene desde hace años una relación con la actriz catalana Carla Nieto, a la que conoció en México mientras ella rodaba allí una película. Carla Nieto, nacida hace 41 años en Girona, es hija de la política Marina Geli y del actor amateur Rafael Nieto, y saltó a la popularidad en España gracias a series como Cuéntame cómo pasó.

La pareja tiene un hijo en común, y la propia actriz ha explicado en alguna ocasión cómo se reparten las responsabilidades familiares: mientras ella retomaba su actividad profesional tras la maternidad, fue Ortizgris quien decidió quedarse más tiempo en casa al cuidado de su bebé.

Un fijo en ‘Pasapalabra’

Su relación con Carla Nieto, sumada al éxito de sus proyectos en España, ha convertido a Leonardo Ortizgris en una cara cada vez más familiar para el público español, hasta el punto de haber visitado ya en más de una ocasión programas como Pasapalabra como invitado, en los que ha demostrado la misma naturalidad frente a las cámaras que atesora en sus papeles de ficción.