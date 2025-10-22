Quién es Carla Nieto: su edad, su pareja y su pasado en ‘Cuéntame cómo pasó’

Carla Nieto, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices que más éxito y que más ha dado de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos proyectos que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Amar es para siempre o, incluso, Ángel o demonio, entre otros. Pero si hay una serie que fue crucial en su carrera fue su paso por Cuéntame como pasó, donde interpretó a Nuka, que fue novia de Carlitos Alcántara. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, pero también a su vida personal a través de detalles como su edad, su pareja actual y sus estudios.

La trayectoria profesional de Carla Nieto

Nació en Gerona en 1983. Desde muy temprana edad empezó a interesarse por el mundo de la interpretación, puesto que su padre, actor amateur, le inculcó su pasión por esta profesión. Años más tarde, se mudó a Barcelona, donde estudió Filología Hispánica y Arte Dramático. Fue esto lo que le abrió las puertas para poder formar parte de diversos proyectos de TV3, como es el caso de La Cartanyà, La Poble o, incluso, Porca miseria.

No fue hasta 2007 cuando Carla Nieto puso rumbo a Madrid, donde tuvo la oportunidad de formar parte de uno de los proyectos que más éxito cosechó en Antena 3 por aquel entonces, como es el caso de El síndrome de Ulises. Fue uno de los grandes puntos de inflexión de su trayectoria, puesto que se le brindó la oportunidad de participar en otros tantos proyectos como son Amar es para siempre (Antena 3) y Ángel o demonio (Telecinco).

De hecho, gracias a esta última serie obtuvo el premio Must! Entre sus trabajos en televisión, Nieto brilló con luz propia con series como Las 13 Esposas de Wilson Fernández y Fenómenos, pero también por Cuéntame cómo pasó, la serie más longeva de la historia de nuestro país. Respecto a la gran pantalla, Carla Nieto ha participado en sorprendentes largometrajes como Noctem, Café solo o con ellas, [REC]3: Génesis o Si yo fuera tú, entre otros.

Cabe destacar que, a lo largo de su amplia trayectoria profesional en el mundo de la interpretación, la catalana también ha formado parte de grandes proyectos en el mundo del teatro, como es el caso de Madame de Sade, Acierta y gana, Poques vergonyes o, incluso, Freaks. ¡Impactante!

Su vida personal

Más allá de por sus trabajos interpretativos, también hemos podido conocer algunas de sus relaciones sentimentales. Un claro ejemplo lo encontramos en su noviazgo con Risto Mejide, que ambos hicieron público en 2015 en la alfombra del Festival de cine de Málaga. Tras su ruptura, se marchó a México para trabajar en nuevos proyectos. Años después, Carla Nieto dio la bienvenida a su hijo con el también actor Leonardo Ortizgris, con quien comparte su día a día.