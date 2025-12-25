Feijóo respalda el llamamiento de Felipe VI a «cuidar la convivencia, reivindicando la Constitución»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su respaldo al Mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, quien ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la «convivencia democrática», poniendo en valor la Transición pese a las diferencias entre las formaciones políticas.

«Suscribo las palabras del Rey», ha destacado Feijóo, en sus redes sociales. Igualmente, ha subrayado el llamamiento del Rey a «cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad».

«Nuestra nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros», ha completado.

En su tradicional Mensaje de Navidad, el Rey ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la convivencia.

Desde el Palacio Real, como ya ocurrió el año pasado y también en 2015, el monarca ha advertido del «hastío» ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones así como de las dudas respecto al futuro de los más jóvenes, alertando de que ello nutre a «extremismos, radicalismos y populismos».

Felipe VI ha ensalzado el 50 aniversario del inicio de la Transición y la entrada de España en la UE el 1 de enero de 1986, para reivindicar la capacidad de los españoles de superar los desafíos de cada momento y también para mostrar su confianza tanto en el presente como en el futuro.

«La Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad», ha subrayado el monarca, incidiendo en que «surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo» y tuvo como resultado que «el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano».

Quienes la protagonizaron, ha añadido, «aún con sus diferencias y sus dudas, supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un sólido punto de partida, sin tener la certeza de lograr lo que buscaban». «Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron», ha destacado.

Don Felipe ha advertido que «no basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas».

Según Felipe VI, «nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática». «Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?», ha afirmado.

«Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos», ha sostenido. «Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos», ha añadido, sin mencionar la corrupción que cerca al entorno personal y político del presidente del Gobierno.