El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, está sentenciando el fracaso de su metaverso, una de sus mayores apuestas que, incluso, llegó a condicionar el cambio del nombre de toda la compañía a Meta. Tras una inversión de alrededor de 80.000 millones de dólares (alrededor de 69.000 millones de euros), la empresa no ha logrado construir y mantener un proyecto que se ha visto enormemente nublado por la inteligencia artificial (IA).

De esta forma, Meta ha asumido que los mercados y el consumo se están dirigiendo hacia un lado que no supo prever. Por ello, la tecnológica norteamericana ha anunciado la eliminación de Horizon Worlds, su plataforma de realidad virtual social, de los visores Quest. Una purga que se llevará a cabo el 15 de junio de este año.

No obstante, la aplicación ya dejará de aparecer en la tienda Quest a partir de este propio mes de marzo, y sólo sobrevivirá en forma de aplicación móvil con el objetivo de intentar competir con otras plataformas como Roblox o Fortnite.

Meta cierra el metaverso

Este movimiento es considerado por los analistas como un cierre silencioso del metaverso que da nombre a Meta. Un proyecto que ya llevaba demasiado tiempo debajo de la mesa y que la compañía había dejado de promover en público.

El lanzamiento de Horizon Worlds se dio a finales del año 2021, pero nunca consiguió consolidarse. Esta plataforma no superó unos pocos cientos de miles de usuarios activos al mes, algo completamente insuficiente para algo que ha costado miles de millones de dólares.

Por su parte, Reality Labs, el segmento de Meta que se encarga de desarrollar la realidad virtual y, por tanto, su metaverso, acumula unas pérdidas superiores a los 80.000 millones desde 2020 y, tan sólo en el último trimestre de 2025, registró unos números rojos superiores a los 6.000 millones.

Una sangría que la empresa Facebook quiere frenar. Zuckerberg había previsto que el metaverso conseguiría al menos 1.000 millones de usuarios y que, por tanto, lograría generar cientos de miles de millones de beneficios. Unas proyecciones que han quedado muy lejos de la realidad.

Y mientras Zuckerberg probaba este camino, otras tecnológicas avanzaban en el camino de la IA, incorporándose en la ola que sí se ha erigido como hegemónica dentro del sector. Cuando aparece ChatGPT en 2022, el metaverso deja de ser un tema de conversación.

La propia Meta comenzó a fijarse en estas tecnologías y a tratar de desarrollar las suyas propias para no quedarse atrás. Sin embargo, la empresa se vio obligada a despedir a cerca del 10% de la plantilla de Reality Labs, es decir, alrededor de 1.500 personas.

Con todo, la compañía ha insistido en que no quiere abandonar la realidad virtual por completo. En febrero, la vicepresidenta de contenido de Reality Labs, Samantha Ryan, aseguró que estaban «reforzando el ecosistema de desarrollo».