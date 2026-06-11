La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), como agencia de crédito a la exportación de España, y Saudi EXIM Bank, la institución financiera pública para el desarrollo de las exportaciones de Arabia Saudí, han suscrito un Memorando de Entendimiento (MoU) dirigido a fortalecer la cooperación económica y promover la exportación de bienes y servicios de ambos países.

El acuerdo ha sido formalizado por el Presidente Ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, y el Consejero Delegado de Saudi EXIM Bank, S.E. Saad A. Alkhalb.

Esta alianza estratégica tiene como finalidad explorar soluciones conjuntas de financiación, seguros, garantías y reaseguro para respaldar proyectos de empresas de ambos países y de interés mutuo.

El acuerdo promoverá el intercambio continuo de información, experiencias y mejores prácticas en el ámbito del crédito a la exportación con el objeto de facilitar la interconexión entre el tejido empresarial de España y Arabia Saudí. Ambas entidades tienen como objetivo prioritario de este acuerdo la colaboración e identificación de oportunidades de negocio e inversión.

Pablo de Ramón-Laca ha destacado la relevancia de este acuerdo para identificar y respaldar proyectos de empresas españolas, reforzando el papel estratégico de Cesce en la internacionalización del tejido empresarial:

«La firma de este acuerdo con Saudi EXIM Bank representa un paso fundamental en nuestra estrategia de acompañamiento a las empresas españolas en mercados de alto potencial, como es Arabia Saudí, un país inmerso en un ambicioso proceso de diversificación económica. Al unir fuerzas con nuestro homólogo saudí, dotamos a los exportadores españoles de herramientas más competitivas y sólidas para abordar proyectos transformadores en la región».

Por su parte, Saudi EXIM Bank, entidad bajo la supervisión del Fondo de Desarrollo Nacional saudí, continúa expandiendo su red global con este acuerdo para potenciar las exportaciones no petroleras, mitigando los riesgos comerciales y facilitando el acceso a mercados internacionales clave como el europeo.

La vigencia de este memorando es inmediata a partir de su firma y servirá como marco de partida no exclusivo para el desarrollo de futuros acuerdos comerciales específicos vinculados a las normativas y políticas nacionales de cada institución.