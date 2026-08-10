Florentino Pérez se blinda como principal accionista de ACS y eleva su participación por encima del 15%

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora tras elevar su participación en la compañía al 15,015%, hasta niveles máximos históricos.

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el directivo ha aumentado su posición en ACS del 14,896% anterior hasta el 15,015% actual a través de su sociedad, Rosán Inversiones.

De esta manera, el presidente de la constructora controla un paquete de 41,61 millones de acciones de la empresa que, a los actuales precios de mercado -109,1 euros por título sobre las 17.14 horas de este lunes-, tiene un valor de 4.539,4 millones de euros.

Así, Florentino Pérez se consolida como primer accionista de ACS, por delante de Criteria Caixa (10,648%) y BlackRock (5,057%). Se trata de la tercera vez que el presidente de ACS eleva su participación en la compañía en lo que va de año tras siturla en el 14,752% en junio para ampliarla posteriomente, a pricipios de este mes, hasta el 14,896% y ahora al 15,015%.

Las acciones de la constructora subían un 0,1% sobre las 17.13 horas y acumulan una revalorización del 28,7% en 2026 y del 74,9% en un año.

ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según su última cuenta de resultados semestrales.

Excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2025, el beneficio neto ordinario del grupo aumentó un 30%, en línea con las previsiones actualizadas para 2026, gracias a la mayor aportación de Turner, su filial estadounidense, y a la actividad de Ingeniería y Construcción.