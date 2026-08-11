Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Marbella

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras un supuesto episodio de violencia de género en el que la mujer ha fallecido. El crimen se ha producido en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16:15 horas.

Las fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor y han precisado que, aunque la investigación continúa abierta, la mujer ha fallecido en un presunto «episodio de violencia de género».

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga). El suceso elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo [email protected]; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.