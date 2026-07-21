Un hombre de 48 años ha matado a puñaladas a su mujer de 45 años en su vivienda familiar ubicada en la plaza de España de Alameda de la Sagra, en Toledo, y minutos después ha sido detenido. Fue uno de los hijos el que dio el aviso al Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha sobre las cinco de la mañana y el médico de urgencias sólo pudo confirmar el fallecimiento.

El hombre es de nacionalidad española pero de origen ecuatoriano y la mujer de nacionalidad ecuatoriana y estaban casados. El agresor fue trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI tras ser detenido, ya que se habría autolesionado tras cometer el crimen: «Tenía cortes en las muñecas con algún tipo de arma blanca», aseguran fuentes de la investigación.

La pareja tiene cuatro hijos y tres de ellos presenciaron el asesinato. Los tres se encontraban en la casa en el momento de la agresión mortal y uno de ellos es menor de edad, de unos tres o cuatro años, por lo que tendrán que intervenir los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido. La mujer no se encontraba en el sistema VioGén y no había antecedentes por hechos similares.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la Guardia Civil está investigando los hechos y no ha querido adelantar más datos al respecto para no interferir en la investigación, pero ha asegurado que «todo parece indicar» que es un asesinato de violencia machista.

Emiliano García-Page sobre el crimen

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado un mensaje de condolencia, en nombre del Gobierno regional, a la mujer fallecida: «Estamos justamente conociendo los hechos, parece ser que incluso con presencia de los hijos delante. De manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias», ha apuntado.

Algo que, ha añadido, «no hace más que reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar».