Al menos un muerto y varios heridos tras la explosión de un tanque de combustible en Gran Canaria

La explosión de un tanque de combustible de la compañía Disa en el polígono industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, ha dejado al menos un fallecido y varios heridos este miércoles, según la información facilitada por las autoridades. El accidente ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, que continúa trabajando en la zona para controlar la situación.

El suceso se ha producido en torno a las 12:09 horas, cuando, por motivos que todavía se investigan, se registró una fuerte explosión en las instalaciones de almacenamiento de combustible. La detonación generó una gran columna de humo y provocó una importante movilización de efectivos de emergencias hasta el polígono industrial, donde se estableció un perímetro de seguridad.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Telde se ha informado de que en el lugar se encuentran los servicios de emergencia, que trabajan de forma coordinada para atender la situación y garantizar la seguridad en el entorno.

Por este motivo ha solicitado a la ciudadanía, a través de un comunicado, que «evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial» mientras continúan las labores de los equipos de intervención para no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron la explosión del tanque de combustible y no se ha precisado el alcance de los daños materiales ocasionados en las instalaciones. Las autoridades han abierto una investigación para determinar qué provocó el accidente y si existió algún fallo técnico o cualquier otra circunstancia que pudiera haber desencadenado la deflagración.

Mientras prosiguen las tareas de inspección y aseguramiento del área, los servicios de emergencia mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los vecinos y evitar nuevos riesgos tras la explosión.