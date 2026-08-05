Un «shazam» para pájaros: SEO/BirdLife lanza una aplicación gratuita con el trino de 140 aves

Todos hemos vivido esa escena: suena una canción, no sabemos cuál es, sacamos el móvil y Shazam nos da el título en segundos. Ahora existe algo muy parecido, pero para el campo, pero en sentido inverso y con un componente lúdico. En lugar de una melodía de la radio, lo que suena es el trino de un pájaro escondido entre las ramas.

Esa es la idea que hay detrás de Avefy, la nueva aplicación gratuita de SEO/BirdLife que ayuda a poner nombre a las aves a partir de su canto. Está disponible para Android e iOS, en castellano e inglés, y funciona como un sorprendente reproductor de trinos.

Casi como Shazam

El paralelismo no es casual. Del mismo modo que Shazam identifica una canción a partir de unos segundos de audio, Avefy propone entrenar el oído para reconocer las 140 especies de aves más comunes de España a partir de sus sonidos característicos.

No se nos pasa por alto que el nombre dado a la aplicación, Avefy, también tiene otra lectura que une la música humana con la tecnología, la de la famosa app de reproducción de música que millones de usuarios llevan en sus dispositivos móviles… Ahora, en vez de llevar tus canciones favoritas, tienes un catálogo de trinos a tu disposición.

140 cantos y tres niveles

Avefy no funciona exactamente como un identificador automático en tiempo real, sino como un juego para entrenar el oído. Reúne una guía sonora con los cantos de 140 especies y propone distintos desafíos con tres niveles de dificultad. Una función que le añade más atractivo con el factor lúdico de superar etapas de dificultad.

Los niveles más básicos están pensados para los usuarios más jóvenes que se inician en la observación de aves. Los avanzados, en cambio, obligan a identificar con rapidez varias especies que suenan a la vez, un reto exigente incluso para ornitólogos expertos.

La aplicación registra las puntuaciones, facilita el seguimiento de la evolución personal y permite lanzar retos y comparar resultados con otras personas usuarias, en una dinámica que convierte el aprendizaje en competición amistosa.

Y ahora, a contar bandadas

Avefy no llega sola. SEO/BirdLife estrena junto a ella Avizor, una segunda aplicación gratuita centrada en otra de las habilidades más difíciles del campo: la estimación y el conteo de ejemplares, tanto en vuelo como posados.

Contar aves con precisión es más complicado de lo que parece. Cuando una bandada cruza el cielo o un grupo se posa en un humedal, calcular cuántos individuos hay a ojo requiere práctica, y Avizor está diseñada precisamente para entrenar esa mirada.

El nombre de la aplicación también tiene su miga: Ojo avizor es una expresión española que significa estar muy alerta, atento o con la atenta mirada fija para cuidar de algo. Su origen viene de la palabra avizor, un término que «se usaba en la antigua germanía (el lenguaje de los pícaros y ladrones en España) y que derivaba del francés aviseur (el que avisa) y del latín avisare (advertir)», según el Instituto Cervantes.

Programa de ciencia ciudadana

La herramienta mejora la calidad de los datos que aportan las personas voluntarias en los programas de ciencia ciudadana de SEO/BirdLife, como el Sacre, el Noctua o el Sacin, imprescindibles para conocer el estado real de las poblaciones de aves en España.

Al igual que Avefy, Avizor guarda puntuaciones, mide el progreso y plantea desafíos entre usuarios, con niveles básicos para que los más pequeños aprendan a contar aves mientras desarrollan habilidades matemáticas.

Con estas dos apps, SEO/BirdLife —la organización decana de la conservación ambiental en España, fundada en 1954 y representante de BirdLife International— acerca la ornitología a cualquier persona y mejora, de paso, la calidad de los datos que necesita para proteger la biodiversidad.