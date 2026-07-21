Los bomberos coinciden e insisten a la población española: «Por la noche lo recomendable es no cerrar la puerta con la llave puesta»

El hábito de cerrar la puerta con la llave puesta por dentro está tan extendido que muchas personas ya ni siquiera lo consideran una decisión. Y es que, simplemente, forma parte de la rutina antes de acostarse. Bomberos y centros de emergencia de distintos puntos de España coinciden en pedir un cambio en esa costumbre, aunque no viene por el motivo que uno imagina.

Uno al leer esta introducción pensará que la recomendación puede tener que ver con robos o allanamientos, pero no es así. El consejo que desvelaremos a continuación tiene más que ver con lo que ocurre cuando alguien dentro de la vivienda necesita ayuda urgente y nadie puede entrar a tiempo.

¿Por qué los bomberos piden no cerrar la puerta con la llave puesta por la noche?

Un bombero identificado como Rubén lo explicaba así en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral: «Por la noche tenemos la manía de cerrar la puerta con llave y dejarla puesta, pero yo te voy a recomendar que no lo hagas».

Su argumento es simple: esa costumbre puede convertirse en un obstáculo justo cuando más se necesita ayuda.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León lo resume de forma parecida en un posteo de Facebook: «Cerrar con llave sí, dejarla metida del todo no».

Según explican, reciben con cierta frecuencia llamadas de familiares que no logran entrar en una vivienda porque la persona que está dentro ha sufrido una caída, un mareo o cualquier indisposición y la llave, puesta por dentro, bloquea la cerradura desde fuera.

Y dicho todo esto, el riesgo aumenta especialmente entre las personas mayores, que viven solas con más frecuencia y son también quienes más sufren este tipo de emergencias médicas dentro de casa.

El motivo técnico detrás de no cerrar la puerta con la llave puesta

La razón tiene que ver con el funcionamiento de la cerradura. En la mayoría de los bombines de embrague simple, los más habituales en pisos y viviendas, una llave insertada por dentro impide que otra llave gire desde fuera. Da igual que la persona que llega tenga una copia. La puerta no se puede abrir mientras la primera siga puesta.

Los bombines de embrague doble sí permiten esta apertura simultánea, aunque no están instalados en todas las viviendas.

El experto en seguridad Samuel Prieto añade otro matiz: mantener la llave girada de forma constante también desgasta los pasadores y muelles internos del bombín, lo que afecta a su fiabilidad con el paso del tiempo.

Muchos mantienen esta costumbre pensando que añade seguridad frente a robos, pero los especialistas insisten en que esa protección extra es más un mito que una realidad.

Con las herramientas adecuadas, un intruso experimentado puede forzar la cerradura aunque la llave esté puesta por dentro.

Otros consejos de los bomberos para reducir riesgos en casa por la noche

Los bomberos de Burgos, que en los últimos meses han insistido en varios consejos básicos para reducir accidentes domésticos, recuerdan además que cerrar las puertas interiores de la casa (sin llave) ayuda a contener un posible incendio dentro de una sola habitación y ganar tiempo antes de que el fuego se extienda al resto de la vivienda.

Como alternativa a dejar la llave puesta, los expertos recomiendan bombines con pomo giratorio interior o cerraduras de pánico, que permiten bloquear la puerta desde dentro sin necesidad de introducir la llave y se abren igual de rápido en caso de emergencia.

Así, la próxima vez que gire la llave antes de acostarse, quizás valga la pena sacarla de la cerradura. Ese simple gesto puede ser la diferencia entre que alguien entre a tiempo a ayudar o deba quedarse fuera esperando frente a una puerta que no cede.