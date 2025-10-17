No dejes la llave puesta en la cerradura por la noche: lo piden los expertos y lo vas a entender

Hay un motivo de peso por el que los expertos piden que no dejes la llave en la cerradura por la noche por un motivo esencial. Las personas que hace este gesto, antes de acostarse, comprobar que la llave esté puesta y cerrada creen estar más seguros, pero nada más lejos de la realidad.

Lo que te parece una manera de ganar en seguridad es en realidad, potenciar la inseguridad e incluso poner en riesgo la vida de las personas que viven en esta casa. Estos es lo que opinan los expertos.

La llave en la cerradura por la noche no debes dejarla

El hecho de poner una llave en la cerradura con la idea de que nadie podría abrirla desde fuera, debe quedar totalmente desterrada. De hecho, aunque creas que estás más seguro, la realidad es que podrías estar incluso en peligro, intentando evita que nadie acceda a tu casa por esta puerta.

Los robos están en el orden del día y el miedo a que alguien acceda a nuestra casa puede ser enorme. Eso sí, debemos empezar a priorizar, ese temor a que llegue alguien pueda acceder para cometer un robo, hay que tener en cuenta que hay algunos aspectos que son fundamentales.

Un ladrón que quiera acceder a una vivienda encontrará la forma de hacerlo. No necesariamente será la puerta de entrada la que servirá de acceso a determinadas personas, hay otras maneras de acceder que quizás no tenemos en cuenta o simplemente puede intentar romper la llave.

España es el único país que permite este tipo de puertas en las que puedes dejar la llave puesta y girada. Es decir, no permite hacer la vuelta desde fuera, si cualquier miembro de la familia se queda fuera de casa, no podrá entrar ya que no podrá acceder con su llave al estar la otra puesta en el interior.

De esta manera se evita que un posible ladrón pueda acceder a casa, pero también alguien conocido. El acceso a la casa se bloquea y eso es algo que debemos tener en cuenta y que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Suele ser un problema de seguridad que los expertos se encargan de remarcar en redes sociales el riesgo que posee. Esto es lo que dicen los expertos.

El motivo por el que los expertos piden retirar la llave

La llave detrás de la puerta puede hacer sentir a la persona que hace este gesto casa, noche más segura. Pero la realidad, es que está haciendo todo lo contrario, puede incluso ponerse en riesgo a sí mismo. Hay un motivo de peso por el que no se puede poner este elemento.

El hecho de que si pasa algo no se pueda acceder a la vivienda, solo tirando la puerta, es algo que hace que los cuerpos de seguridad y emergencias tengan en cuenta. A la hora de realizar un rescate puede ser incluso más peligroso de lo que parece. Lo que se necesita es tener la puerta cerrada y la llave simplemente retirada.

Hoy en día hay una gran variedad de cerraduras inteligentes que añaden la seguridad que se necesita para que nadie pueda abrirla, pero, al mismo tiempo, permiten que nada les haga tener por ese momento en el que algún sanitario debe acceder a la vivienda. Tienen un sistema de desbloqueo de emergencia que puede añadir la total seguridad que uno necesita. En esencia estamos ante un elemento que debe encajar a las mil maravillas para que cumpla con esa doble función.

Permitir el acceso que estamos deseando tener en caso de cualquier problema o cuando un familiar debe acceder desde fuera. Pero también con la mirada puesta a una seguridad interna que impida que nadie pueda acceder desde fuera. Algo que quizás podría acabar perjudicando sin saberlo.

Las cerraduras modernas incluso permiten abrirse y cerrarse a través de las huellas de aquellas personas que están en casa. Con lo cual, es imposible que nadie las pueda abrir que no sea miembro de la familia. Es un hecho probado que hace que este tipo de cerraduras se vayan imponiendo.

Al igual que la seguridad en los dispositivos electrónicos, este elemento que confirma la identidad de la persona puede ser aquello que realmente nos haga poder ganar en seguridad fácilmente. Siendo el detalle que estamos buscando para poder acceder claramente a algo que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Toma nota de cómo poder reforzar la seguridad de tu casa, simplemente cambiando tu cerradura. Algo que deberás poner en práctica si quieres que todo encaje a las mil maravillas en tu casa. Protege la vivienda de ladrones, pero mantenla abierta en caso de necesidad a los servicios de emergencia.