73-76. Espectacular triunfo del Palmer Basket en Cantabria

El Palmer Basket abordó el compromiso con una elevada dosis de firmeza en la protección del aro propio. El elenco liderado por Juan Ignacio Díez De Acharán implementó un ritmo alto al choque y contuvo con potestad el consistente comienzo de partido de los locales. Los tiros libres de Duda Sanadze, una finalización portentosa de Nuno Sá y una acción positiva en ataque de Ángel Comendador apaciguaron el acierto cántabro, 9-6.

La delicadeza de Phil Scrubb en la creación del juego y la aparición de Hansel Atencia en el encuentro permitieron al conjunto turquesa ordenar las ofensivas del bloque isleño. La extraordinaria dirección de las operaciones de Atencia halló con frecuencia la figura de Archange Izaw-Bolavie en posiciones beneficiosas cercanas a canasta. El grupo balear concluyó el primer cuarto dos abajo, 17-15.

En el segundo capítulo, los discípulos de Díez De Acharán añadieron una porción más de concentración y personalidad al inmenso esfuerzo colectivo ofrecido en el parcial inicial. Josh Roberts se agigantó en la pintura y aportó un dos más uno de quilates para otorgar una mínima ventaja a la plantilla insular, 17-18.

Hansel Atencia lució sutileza en el triple y Jesús Carralero protagonizó una jugada de concurso al anotar un lanzamiento desde la línea del 6,75 tras efectuar un tapón descomunal. La indudable categoría del base estadounidense, Reginald Johnson, y la robustez en la zona de Garmin Kande frenaron el avance mallorquín en el luminoso. Izaw-Bolavie asumió jerarquía bajo los tableros y encadenó tres acciones consecutivas de mucho mérito. El resultado al descanso, 35-35.

En el tercer asalto, la paridad decidió gobernar el transcurso del envite. Los dos batallones ejecutaron una labor de entrega innegociable y no concedieron ningún ápice de ventaja al oponente. Una acción de una estética artística a la media vuelta de Duda Sanadze y dos triples de dibujos animados de Phil Scrubb contrarrestaron el empuje del adversario.

Hansel Atencia recogió el testigo de sus compañeros de perímetro y convirtió cinco puntos en un intervalo muy reducido de tiempo. Josh Roberts, gracias a un movimiento atlético y astuto, brindó al equipo la posibilidad de cerrar la entrega por encima en el electrónico, 55-56.

En la batalla de los últimos 10 minutos, el Grupo Alega Cantabria alteró el rumbo de la cita gracias a un sólido parcial sustentado en las recuperaciones en primera línea. Phil Scrubb respondió con dos tiros de tres puntos quirúrgicos y empató el duelo, 62-62.

Una versión espléndida de Atencia y Sanadze en ataque y la perfección colectiva transformada en sistema defensivo condujeron al Palmer Basket hacia la victoria. El triunfo por 73-76 en una enrevesada cancha autoriza a los pupilos de Juan Ignacio Díez De Acharán a rubricar un ejercicio grupal sin fisuras.

Grupo Alega Cantabria: Powell (-), Taboada (1), Rodríguez (8), Lugarini (11), Martínez (2), Alderete (2), Hernández (12), Lutete IV (11), Johnson (18) y Kande (8).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (14), Scrubb (14), Sanadze (13), Urdiain (-), Carralero (7), Feliu (-), Sá (8), Roberts (7), Izaw-Bolavie (9) y Comendador (4).

Árbitros: Checa Nebot, Rodríguez Fernández y López Lecuona.

Parciales: 17/15, 18/20, 20/21 y 18/20.