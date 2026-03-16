Dos ingleses detenidos por intentar secuestrar a una mujer de 60 años en Son Ferriol

La barriada palmesana de Son Ferriol vivió este pasado domnigo una jornada especialmente tensa después de que una pareja formada por un hombre y una mujer de mediana edad y de nacionalidad británica intentara secuestrar a una mujer a plena luz del día en la vía pública. Ambos han sido detenidos por la Policía Nacional por un presunto delito de detención ilegal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del mediodía cuando los dos responsables, que iban conduciendo por la calle Maria Ana Bonafè, observaron a su objetivo caminar. La conductora paró el vehículo, se bajó de él y fue directamente a por la mujer, de más de 60 años de edad, para intentar meterla a la fuerza en el turismo.

La afectada empezó un forcejeo con la secuestradora, y acto seguido se tiró al suelo y empezó a gritar y a pedir auxilio a los vecinos. Instantes más tarde, varios testigos, incluido su marido, acudieron hasta el lugar para ayudarla y frenar el intento de secuestro.

En ese momento, tanto el hombre como la mujer huyeron del lugar antes de que llegaran las patrullas policiales. Sin embargo, minutos después, la Policía Nacional, tras varias batidas por la zona, localizaron a la pareja y procedieron a su arresto.

Según fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, por el momento se desconoce los motivos de esta actuación pero trabajan con la hipótesis de que podría tartarse de un intento de robo al detectar a una presa fácil debido a la avanzada edad de la víctima.

En las próximas horas está previsto que se tome declaración a todas las partes implicadas. La mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico con lesiones de carácter leve fruto del forcejeo y de que la mujer se tirara al suelo para evitar ser introducida en el vehículo a la fuerza en contra de su voluntad.