La recomendación de Bruselas que aconseja a España subir el IVA al 21% a hoteles y bares para elevar la recaudación en hasta 7.000 millones de euros ha activado todas las alertas de estos dos sectores. En concreto, desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) han denunciado que «elevar el IVA destrozará la competitividad del sector».

Así, en el caso de la competitividad, AEHM señala que esta medida supondría «encarecer tanto el destino España frente a sus competidores internacionales como restringir el acceso de los ciudadanos a servicios de hotelería y restauración, trasladando directamente la subida fiscal al conjunto de la sociedad».

Hay que destacar que los tipos reducidos de IVA aplicados a la hotelería y restauración, actualmente están situados en el 10%, por lo que desde la patronal hotelera de Madrid se manifiesta su más firme rechazo a cualquier iniciativa que suponga incrementar la fiscalidad sobre un sector estratégico y motor de crecimiento para la economía española y madrileña.

Otra de las consecuencias de que se llegara a aplicar esta recomendación de Bruselas sería una contracción de la demanda y la pérdida de empleos. «El incremento provocaría una contracción de la demanda, una menor capacidad de inversión empresarial y una pérdida de empleo, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector», explican desde la patronal.

Los países europeos competidores de España tienen IVA reducido

De igual forma, se destaca que este IVA reducido no es una anomalía en Europa y que los países que compiten en turismo con España también lo aplican. «El IVA reducido aplicado a la hotelería y restauración no constituye una anomalía en Europa. Los principales países competidores de España mantienen regímenes fiscales favorables para preservar la competitividad de sus destinos turísticos, como Francia, Italia o Portugal», aclaran.

Asimismo, se alerta de que esta medida afectaría a todo el sector del turismo de nuestro país porque el impacto negativo se extendería a toda la cadena de valor turística y a numerosos sectores vinculados, como el comercio, el transporte, la cultura, el ocio, los eventos y las actividades de servicios.

Y continúan defendiendo que esta propuesta resulta especialmente preocupante en un contexto en el que España ya ha experimentado un notable incremento de la presión fiscal. Según los datos de la OCDE, España ha sufrido un aumento de la presión fiscal desde el período prepandemia, situándose en torno al 37% del PIB.

En consecuencia, desde AEHM se hace un llamamiento al Gobierno de España y a todas las administraciones para que defiendan un marco fiscal estable y competitivo que refuerce el liderazgo turístico de nuestro país. «La mejor vía para aumentar la recaudación pública es impulsar el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo, no penalizar a los sectores que más riqueza, actividad y oportunidades generan», exponen.