Este primer fin de semana de junio, la ciudad de Madrid espera un colapso histórico. En tan solo 48 horas, la capital española recibirá la visita del Papa León XIV, acogerá la celebración de dos multitudinarios conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano y será testigo de una gran movilización a propósito de las elecciones presidenciales del Real Madrid CF.

Por todo ello, las reservas en alojamientos hoteleros se han disparado. Del 1 al 7 de junio, Madrid acaparará el 45% de todas las reservas de hoteles de España. La segunda semana de junio, cuando ya únicamente permanezcan los conciertos del puertorriqueño, concentrará el 33% de las reservas.

Destaca también la ocupación media de 2,2 personas por habitación, lo que evidencia que la tipología de viajero dominante es la de parejas y pequeños grupos de amigos.

Por su lado, la antelación media de reserva se sitúa en 59 días, casi un mes, mientras que la estancia media es corta, de solo 1,19 noches: «Algo coherente con un viaje orientado exclusivamente a estos eventos», explica el director de Producto y Operaciones de Atrápalo.

Un impacto económico de 74 millones

Sólo la visita del Papa a Madrid generará un impacto económico de 73,8 millones de euros en la ciudad durante este fin de semana, impulsado por los 1,8 millones de asistentes previstos a los actos. Este análisis destaca que el 78% del gasto turístico adicional asociado a los viajeros que se desplazarán a la capital con motivo de esta cita se concentrará en el sector de la restauración.

Por su parte, el 16% corresponderá al transporte, mientras que el 6% restante se destinará a alojamiento y otros servicios hoteleros, según las mismas estimaciones.

Sobre las tarifas hoteleras, los precios disponibles en las principales agencias de viajes online indican que la tarifa media hotelera en Madrid durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV se sitúa en 298 euros por noche, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al mismo fin de semana de 2025.

Esta evolución al alza se encuentra impulsada principalmente por el segmento premium, con los hoteles de cinco estrellas marcando el mayor crecimiento (+15,2%), seguido por los alojamientos de tres estrellas, que aumentan un 5,2%.

En cambio, los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas se anotan un ligero ajuste a la baja, con una caída media del 1,5% interanual, según datos de Data Appeal Mabrian.

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los establecimientos hoteleros de la región entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo con la visita a la capital del Papa León XIV y los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny.

En la encuesta entre sus más de 330 establecimientos asociados, el turista internacional representa el 58,48% del total de visitantes, frente al 41,52% de nacionales, con Estados Unidos, Francia y Reino Unido como principales mercados emisores.

Para los expertos, la proporción del gasto incremental vinculado al transporte es «especialmente» elevada en comparación con otros grandes eventos, lo «que refleja el volumen de desplazamientos domésticos previsto por parte de residentes españoles, ya sea desde zonas cercanas a Madrid o desde otras zonas del país».