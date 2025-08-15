Las vacaciones de los españoles cada vez están más caras y es que los precios han subido en la península y en las islas, por lo que aún sin salir de nuestro país los precios empiezan a ser algo prohibitivos, ya que estos han subido más que el salario promedio.

En concreto, la subida del salario promedio se ha incrementado un 2%, mientras que el aumento del gasto en vacaciones es de un 9%, lo que supone unos 7 puntos de diferencia.

Por tanto, la subida salarial ya se sitúa siete puntos por debajo del incremento del gasto vacacional en España. Además, se estima que cada persona va a destinar este verano 739 euros a sus vacaciones, 62 euros más que el año pasado, según los datos del Observatorio Nacional del Turismo Emisor. Así, esto supone un incremento de 62 euros con respecto a 2024, cuando este mismo organismo ofreció una estimación de 677 euros por persona.

Asimismo, el presupuesto para vacaciones cada vez tiene más peso sobre los ingresos de los trabajadores, debido a que en 2025 destinarán un 2,7 % del salario bruto promedio.

El gasto en vacaciones sube más que el salario

El salario promedio ofertado durante la primera mitad del año ha sido de 27.552 euros, lo que supone un crecimiento de casi 500 euros con respecto al sueldo medio ofertado en las vacantes publicadas en Infojobs en 2024, según los datos del portal de empleo.

Si se pone en relación la evolución de estos salarios con la del presupuesto para vacaciones, se puede observar que no progresan al mismo ritmo. Así, mientras que en los dos últimos años el gasto vacacional ha crecido un 8 % y un 9 %, la remuneración ofrecida por las empresas en las vacantes de empleo lo ha hecho en un 3 % y un 2 %.

Como consecuencia de estas diferentes evoluciones, el peso que el gasto vacacional tiene sobre el salario crece. Concretamente, el presupuesto para las vacaciones representa ya un 2,7 % del salario bruto promedio, dos décimas más que hace un año. Además, la progresión de esta ratio en los últimos años está siguiendo una tendencia constante al alza.

Esta situación puede explicar la ligera contracción (-0,8 %) de los viajes realizados por los turistas nacionales en 2024 con respecto al año anterior, tal y como refleja la Encuesta de Turismo de Residentes publicada por el INE. Concretamente, en 2024 los españoles realizaron 184,4 millones de viajes, frente a los 185,9 de 2023. Asimismo, las cifras del pasado año también quedan lejos de las de 2018, cuando los turistas nacionales llegaron a realizar 196 millones de viajes.

De esta forma, esta tendencia, según la información correspondiente al primer trimestre de 2025 (dato más reciente disponible), se ha acentuado con un descenso del 14,3 % de los viajes con respecto al mismo periodo del año anterior. En total se realizaron 34,7 millones de viajes, frente a los 40,6 del primer trimestre de 2024.