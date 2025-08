Las vacaciones son una de las épocas más esperadas del año, pero también hay que tener en cuenta lo que se ha podido ahorrar y el presupuesto con el que se cuenta.

En concreto, en las vacaciones de 2025, muchos españoles han optado por el ahorro. El motivo es que el poder adquisitivo de los ciudadanos no para de caer, en concreto, este cae un 2% desde 2018 con la llegada de Sánchez a la Moncloa.

De esta forma, del 80% de españoles (38 millones) que se irán de vacaciones entre junio y septiembre, un 66% de los españoles (25 millones) realizará sus viajes de vacaciones dentro del país este verano. Además de que más de 4,2 millones (16,8%) confiarán en el sector camping como nuevo referente turístico nacional, según los datos que maneja la Federación Española de Campings (FEEC).

Uno de los motivos por el cual muchos españoles se ha decantado este año por la opción del camping, además de la pérdida de poder adquisitivo es porque esta oferta alojativa apenas ha subido sus precios, tan solo una media del 7% en comparación con el importante incremento de precios en hoteles, apartamentos y billetes de avión.

Así, frente a otras modalidades vacacionales, el cliente campista está manteniendo la media de días de vacaciones, una semana, aunque sí ha disminuido su gasto en restauración y actividades.

Las previsiones apuntan a un mes de agosto con una ocupación media superior a un 90% alcanzándose en cientos de establecimientos el lleno absoluto. Actualmente, ya resulta prácticamente imposible encontrar bungalows libres y difícil reservar parcelas para autocaravanas, campers y caravanas.

Hay que destacar que ya el verano pasado se superaron los 6,4 millones de campistas entre españoles y extranjeros y los 31 millones de pernoctaciones en campings, cifras extraordinarias dentro del sector turístico nacional.

«Estas cifras nos confirman que seguimos creciendo y ofreciendo lo mejor a nuestros clientes de toda la vida y a los que se acercan por primera vez. Saber que más de un 16,8% de los españoles confían en nosotros sus vacaciones es fabuloso, pero también un reto para seguir mejorando. Este verano podemos rozar los 32 millones de pernoctaciones y los 6,5 millones de viajeros, algo que demuestra nuestro potencial dentro del sector turístico nacional», explica Ana Beriain, presidenta de la FEEC.

Pérdida de poder adquisitivo

Recientemente, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmaba en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que «la mejora del poder adquisitivo en España está en 8,8 puntos porcentuales». Además, el político destacaba que el aumento de la renta per cápita se debe «gracias a las mejoras en los salarios por encima de la evolución de los precios». Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el poder adquisitivo de los españoles que trabajan no sólo no ha mejorado, sino que ha disminuido en torno a un 2% desde el 2018, año en el que Pedro Sánchez entró en la Moncloa.

Esto se debe a que entre los años 2018 y 2023, el salario medio bruto pasó de 24.009 a 28.049 euros, es decir, subió un 16,8 %, pero la inflación acumulada fue del 19,1 %, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo real del 1,9 %. En concreto, los trabajadores españoles han sufrido, desde 2018, una disminución media de 1.410 euros en su poder adquisitivo.