Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona ante el Levante

El Barça conserva el liderato de la clasificación de forma provisional en esta segunda jornada después de vencer al Levante sobre la bocina este sábado en el Ciutat de Valencia (2-3). Y es que el cuadro azulgrana culminó una increíble remontada en la segunda parte con los goles de Pedri, Ferran y una pequeña ayuda de su rival, pues se anotó en propia puerta el decisivo tanto del triunfo culé en el tiempo descuento.

Y es que los hombres de Hansi Flick se vieron totalmente superados y humillados por el cuadro granota en los primeros 45 minutos con los goles de Iván Romero en el minuto 15 y de José Luis Morales al filo del descanso por un penalti cometido por Balde.

Por su parte, el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone sufrió un nuevo pinchazo en esta nueva jornada e hizo saltas las alarmas tras firmar un inesperado empate ante un recién ascendido como el Elche de Eder Sarabia. A pesar del gol inicial de Sorloth, los ilicitanos pusieron las tablas gracias a un tanto de Rafa Mir, y el marcador no volvería a moverse en el Metropolitano.

En cuanto al Real Madrid, buscará este domingo su segunda victoria de la temporada ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, un estadio que no visita desde hace 24 años. Los pupilos de Xabi Alonso se miden a otro recién ascendido que debuta ante su afición tras perder en su estreno en la Liga por 2-0 ante el Villarreal.

Con las bajas confirmadas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, la gran novedad de la convocatoria blanca es el regreso del zaguero alemán Antonio Rüdiger, que ya ha cumplido los seis encuentros de sanción por su expulsión durante la final de la Copa del Rey ante el Barça.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 6 puntos Betis – 4 Rayo – 3* Getafe – 3* Villarreal – 3* Athletic – 3* Espanyol – 3* Real Madrid – 3* Alavés – 3 Elche – 1 Real Sociedad – 1* Valencia – 1* Atlético – 1 Celta – 1 Mallorca – 1 Sevilla – 0* Osasuna – 0* Levante – 0 Girona – 0* Oviedo – 0*

* Equipos con un partido menos