Chus Mateo busca su primer gran triunfo con España

Chus Mateo buscará a partir de este viernes su primer gran triunfo al frente de la selección española. No es un resultado, que también, sino cumplir con el primer requisito que tanto él como la Federación se marcaron desde su llegada: superar sin apuros la primera ronda de las ventanas FIBA. Un objetivo que para una bicampeona del mundo debería ser tarea simple se convirtió en prioritario desde el momento en que España cayó contra todo pronóstico en la fase de grupos del último Eurobasket.

Tras el batacazo en Chipre, se instaló en el baloncesto español un clima de pesimismo en torno al futuro de la selección a corto plazo, pero las dos victorias en el parón internacional, ya con Chus Mateo como seleccionador y un grupo repleto de ‘desconocidos’ se tornó en un golpe de moral. Fueron triunfos cómodos en los que España demostró mucha superioridad frente a Dinamarca y Georgia con jugadores que ni juegan la Euroliga ni forman parte de la NBA o NCAA, pero que volvieron a ilusionar a toda la afición.

Ahora, el bloque de aquella ventana y seis caras nuevas, aunque algunas no son tan nuevas como la de Pierre Oriola (ganador del Mundial en 2019) se ha propuesto el reto de llevar a España a la segunda ronda de la clasificación para Qatar 2027. Si los de Chus Mateo vencen a Ucrania este viernes en Riga (14:00 horas) y el próximo lunes en Oviedo (20:30) estarán matemáticamente clasificados a falta de cerrar la primera tanda con Dinamarca y Georgia en junio/julio, una lista en la que ya sí podrán figurar nombres de jugadores Euroliga, NBA y NCAA.

Y si sólo ganan uno, también les valdría para ser primeros si alguno de los otros dos países enfrentados hacen pleno en ese otro cara a cara del grupo A de las ventanas FIBA. Sin duda, ganar dos veces a Ucrania y asegurar el pase sería considerado en la FEB como la primera victoria importante de Chus Mateo para seguir adelante en la meta de estar dentro el verano de 2027 en la cita mundialista en Qatar.

Los elegidos de Chus Mateo

Los hombres en los que ha confiado el seleccionador son los siguientes: Lluís Costa, Ferran Bassas, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Francis Alonso, Oriol Paulí, Pep Busquets, Santi Yusta, Isaac Nogués, Álex Reyes, Sergi Martínez, Fran Guerra, Izan Almansa y el ya mencionado Oriola. Miguel González y Eric Vila no viajaron este miércoles a Letonia.

Así analizó Chus Mateo el doble enfrentamiento ante los ucranianos: «Ucrania es un rival que ha jugado muy bien en la primera ventana, que ha jugado muy bien a nivel defensivo y que tiene muchísimos recursos a nivel ofensivo. Pero sobre todo es un equipo duro y que te va a poner las cosas muy difícil, que suele hacer jugar mal. Además, ha ganado los dos primeros partidos y por eso también la importancia de esta ventana».