El sistema antiaéreo alemán que presume de derribar «100 drones en 48 horas» en Oriente Medio

Los sistemas de defensa aérea de Rheinmetall están jugando un papel clave en el conflicto de Oriente Medio. Este tipo de tecnología es una de las referencias en la protección de espacios aéreos, especialmente frente al uso masivo de vehículos no tripulados.

El director ejecutivo Armin Papperger destacó la eficacia de los modelos Oerlikon y Millennium, así como del cañón revólver Oerlikon de 30 mm. Papperger llegó a asegurar en su discurso que estos han sido capaces de derribar «100 drones en un fin de semana» en las últimas semanas en Oriente Medio.

Este tipo de modelos se ha mostrado efectivo en el conflicto, ya que, al detonar en pleno vuelo, se incrementan las posibilidades de impacto y se elimina la necesidad de puntería exacta. Además, en esta guerra se han convertido en una prioridad la defensa contra drones y la eficiencia económica para la sostenibilidad de las operaciones militares.

La nube de fragmentación que generan estos cañones crea una barrera aérea difícil de atravesar para los drones, bloqueando los ataques y protegiendo posiciones aliadas.

72 horas en el conflicto de Oriente Medio

Durante los primeros días en la guerra de Oriente Medio, las fuerzas occidentales desplegadas en la región se vieron obligadas a utilizar sistemas de defensa aérea de alto coste, disparando misiles valorados en cuatro mil millones de dólares. En comparación, los sistemas Rheinmetall han reducido drásticamente el gasto para neutralizar amenazas.

Papperger asegura que estos sistemas se han convertido en una herramienta clave para responder a la proliferación de drones iraníes, cuyo precio oscila entre los 20.000 y los 50.000 dólares, y permiten proteger infraestructuras y tropas aliadas sin tener que agotar los recursos disponibles.

Añade que, durante el fin de semana cuando registraron los derribos, la empresa recibió solicitudes de información de múltiples países de todo el mundo interesados en incorporar estos sistemas a sus arsenales (el cañón revólver Oerlikon de 30 mm).