Sánchez se escuda ahora en Irán para no presentar los Presupuestos: «Estoy gestionando una de la mayores crisis»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado este miércoles el conflicto en Irán para justificarse por no presentar los Presupuestos Generales del Estado. «Estoy gestionando una de las mayores crisis», se ha defendido el jefe del Ejecutivo, tras la reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa.

«Es importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y como consecuencia las consecuencias que estamos viviendo», ha avisado Sánchez, al hilo del conflicto iraní, tras rechazar presentar Presupuestos y escudarse en esta razón.

«No solo de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares», ha añadido el presidente del Gobierno, quien desde el primer ataque, conjunto, de EEUU e Israel a Irán, se ha apropiado el ‘No a la guerra’ y lo utiliza para evitar hablar de otros asuntos políticos.

«Estamos ahora mismo gestionando yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato que he tenido que gestionar», había iniciado Sánchez tras ser preguntado por unos Presupuestos Generales del Estado que no se aprueban en España desde finales de 2022 –válidos desde 2023–. Desde entonces, el Gobierno de Sánchez no ha podido sacar adelante las Cuentas Públicas.

En su comparecencia junto a Zelenski, Pedro Sánchez ha equiparado al Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al justificar su apoyo a Ucrania. «Aplicamos el mismo baremo a las agresiones del derecho internacional», ha afirmado en rueda de prensa el presidente del Gobierno, tras el encuentro.

Sánchez también ha subrayado que Putin «pensó que alcanzaría una victoria rápida» pero han pasado «1.500 días y Ucrania afortunadamente sigue existiendo». El jefe del Ejecutivo ha valorado la «determinación del pueblo ucraniano» y ha dicho que «no contaba con ella». Además, ha recordado que Kiev lucha «no por nuevos territorios sino para defenderse de una agresión injusta contraria al orden internacional».

Asimismo, ha justificado que el Ejecutivo socialista aplica «el mismo baremo a las agresiones del derecho internacional», aludiendo, de manera implícita, a su rechazo al ataque de Estados Unidos e Israel al régimen iraní de los ayatolás del pasado 28 de febrero. «Nos jugamos la libertad de un pueblo y la fortaleza del proyecto de la Unión Europea», ha insistido Sánchez este miércoles en La Moncloa.