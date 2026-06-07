AEMET mira a julio y lo que ve en la primera quincena no invita precisamente al optimismo: llega el horno térmico a España

Llega el horno térmico a España, la AEMET mira a julio y lo que ve en esta primera quincena no invita al optimismo. Es hora de empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará con fuerza. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que en realidad tendremos que apostar claramente por una situación que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Estos días de julio en los que cada detalle cuenta, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que visualizar un marcado cambio de tendencia.

Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que tendremos que empezar a visualizar determinadas situaciones que hasta el momento no sabíamos. Estamos atravesando un mes de junio en el que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en breve.

No invita la primera semana de julio al optimismo, según la AEMET

La realidad es que los veranos se han convertido en elementos que cada vez tenemos más en mente para poder descubrir la esencia de una serie de cambios que pueden ser claves. Tocará reconocer lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Este verano tendremos que enfrentarnos a un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que realmente tendremos que apostar por un cambio que puede ser el que nos marcará muy de cerca.

Es hora de conocer lo que puede pasar en un mes de julio que tradicionalmente es uno de los más cálidos de la historia. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Será el momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible. Este cambio de tendencia puede ser esencial que tengamos en consideración.

Llega el horno térmico a España

Este mes de julio los expertos de la AEMET no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué puede pasar con unas cifras que realmente nos pueden afectar muy de cerca y que convertirán España en un auténtico horno.

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «La primera mitad de julio podría mantener el calor como protagonista en buena parte de Europa y también en España. Los mapas de anomalías semanales muestran una señal cálida extendida y aunque este tipo de productos no permite anticipar todavía una ola de calor concreta ni las máximas exactas por ciudades, sí sirve para identificar tendencias atmosféricas de fondo: en este caso, una probabilidad mayor de temperaturas por encima de lo normal para la época del año».

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede ser esencial que tengamos en consideración: «El patrón dibujado por los mapas encaja con una configuración típica de verano: estabilidad atmosférica, subsidencia asociada a altas presiones, calentamiento acumulado del suelo y posible presencia de dorsales en niveles medios y altos de la atmósfera. Cuando esa dorsal se refuerza, el aire desciende, se comprime y se calienta, dificultando además la renovación de masas de aire más frescas. El resultado suele ser un ambiente más cálido, más seco en superficie y con noches que pueden perder capacidad de recuperación térmica, especialmente en zonas urbanas y del litoral mediterráneo».

La primera semana de julio podemos tener unas cifras del todo inesperadas: «En la semana del 6 al 13 de julio, la señal de temperaturas por encima de lo normal aparece en buena parte de Europa occidental, central y mediterránea. En España, el escenario apunta a un ambiente más cálido de lo habitual, con especial atención a áreas del interior peninsular y al entorno mediterráneo, donde la combinación de calor acumulado, humedad y noches cálidas puede incrementar la sensación de bochorno y el estrés térmico».

Julio será uno de los peores meses del año en cuanto al calor se refiere: «Para la semana del 13 al 20 de julio, la anomalía cálida no desaparece. De hecho, los mapas mantienen un contexto favorable a temperaturas superiores a la media en amplias zonas del sur y centro de Europa. En términos meteorológicos, esta persistencia es importante: no solo cuenta el valor máximo de un día concreto, sino la duración del episodio, la acumulación de calor y la falta de enfriamiento nocturno».