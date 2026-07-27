Jorge Rey afirma que no estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor y da miedo

No estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor y da miedo, Jorge Rey lo confirma. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que parece que acabará marcando esta recta final que puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de esta situación que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en breve.

Este experto en el tiempo no ha dudado en explicarnos lo que puede pasar con unas cifras que realmente nos situarán en lo peor de un tiempo que llega para advertirnos de lo que nos puede pasar. Será el momento de poner en práctica algunos cambios que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de apostar claramente por una situación que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Después de la ola de calor, tocará prepararse para algo peor que nos puede poner los pelos de punta.

No estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor

La ola de calor se convierte en el peor de los enemigos posibles, con la mirada puesta a una serie de detalles que quizás hasta la fecha nadie sabía. Todo el mundo estará pendiente de estos cambios que hasta el momento nadie hubiera visto llegar.

Este cambio de tendencia que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede ser esencial.

Es hora de apostar por lo que realmente nos estará esperando en estos días en los que el tiempo acabará cobrando un importante protagonismo. Tendremos que ver llegar un cambio que será el que nos afectará de lleno, en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este experto que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos un poco más de detalles sobre lo que nos estará pasando en estos días. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días.

Jorge Rey da miedo con su previsión del tiempo

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo, Jorge Rey no duda en darnos algunos detalles que pueden convertirse en el que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar generando algunas sorpresas inesperadas.

Es hora de conocer este vídeo viral, pero también lo que nos espera siguiendo lo que nos afectará de lleno.

Los expertos de la AEMET nos dan una previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «Se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y alto Ebro predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa y una tendencia general a despejar. Asimismo, también se prevén algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco aislado en el litoral catalán de madrugada y en el norte de las Baleares durante la mañana.

Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, de forma localmente notable en Galicia y zonas de montaña del interior. Únicamente se prevén descensos en el extremo sureste peninsular, incluso descensos notables en el Estrecho y oeste de Alborán. Pocos cambios en Canarias. Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos del interior este peninsular, Baleares y sur de Galicia. No se descarta alcanzar los 40 en el Guadalquivir o Guadiana. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte de la Península salvo en los tercios nordeste y sureste donde permanecerán con pocos cambios al igual que en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y regiones del cuadrante suroeste».

Las alertas volverán a activarse: «Temperaturas de 36-38 grados en el oeste de Galicia y suroeste peninsular, donde pueden llegar a 38-40 en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Posibilidad de chubascos puntualmente muy fuertes en el litoral de Barcelona y en la costa norte de las islas Baleares. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y en la Campiña gaditana. Soplará moderado con probables intervalos fuertes el viento del nordeste en Canarias, litorales de Galicia y sureste peninsular, tramontana en Ampurdán y levante moderado a fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho. Viento moderado del este en el Cantábrico y también moderado el cierzo en el Ebro amainando. En el resto viento flojo en general predominando las componentes sur y este salvo en el Cantábrico o noroeste donde lo hará la norte».