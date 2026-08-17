Los provincias de España con más descargas eléctricas: Barcelona lidera el ranking seguida de Castellón y Teruel

Hace tan sólo trece días, la caída de un rayo durante un partido de fútbol en el sur de Tailandia ocasionaba la muerte del futbolista Sofwan Awae, de 24 años, y dejó a otros 12 jugadores heridos. Esto puso el foco en uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos. Un suceso que ha dado la vuelta al mundo y abría el debate sobre el riesgo que tienen las tormentas eléctricas. Por eso, el análisis elaborado a partir de los datos oficiales de la Agencia Estatal de meteorología (AEMET) señala cuáles son las provincias españolas donde los rayos caen con mayor frecuencia. Los resultados exponen que la mayor actividad eléctrica se concentra en el noroeste del país, sobre todo en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana.

¿Qué provincia lidera el ranking?

El estudio afirma que Barcelona ocupa la primera posición con una media anual de 3,5 descargas nube-tierra por kilómetro cuadrado. Una clasificación que se centra en el análisis de la densidad de rayos como principal indicador y no en el número total de descargas registradas. Por lo tanto, las diez provincias españolas donde se han registrado más descargas por kilómetro cuadrado al año serían las siguientes:

Barcelona: 3,5. En total son 273.561.

Castellón: 3,4. En total son 225.344.

Teruel: 3,2. En total son 478.036.

Tarragona: 2,9. En total son 181.395.

Gerona: 2,3. En total son 136.755.

Lérida: 2,3. En total son 271.107.

Islas Baleares: 2,2. En total son 113.761.

Huesca: 2,2. En total son 353.871.

La Rioja: 1,8. En total son 90.453.

Navarra: 1,8. En total son 184.569.

Al mismo tiempo, Teruel registró el mayor número absoluto de descargas entre las diez primeras provincias, ya que su amplía extensión territorial redujo la densidad y la situó en el tercer puesto.

El caso del noroeste de España

La mayor parte de las provincias que encabezan el ranking se localizan en el noroeste de España. En esta zona se combinan varios factores meteorológicos que ayudan a que las tormentas se formen más fácilmente. Además, el relieve montañoso, la presencia de corrientes ascendentes y los vientos contribuyen al desarrollo de nubes tormentosas. A su vez, la influencia del mar Mediterráneo provoca calor y humedad durante gran parte del año. Los especialistas aseguran que estas condiciones favorecen la aparición frecuente de tormentas eléctricas, sobre todo en los meses más cálidos de la temporada.

Uno de los puntos más calientes

Algunas zonas del Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, registraron cerca de seis descargas por kilómetro cuadrado al año. Esto muestra que se trata de una cifra muy superior a la media provincial. Además, señala que las estadísticas pueden llegar a no enseñar cuáles son las diferencias más importantes dentro de un mismo territorio.

Los expertos aconsejan

Los meteorólogos avisan que la densidad de los rayos no se debe confundir con el riesgo real de que una persona sea alcanzada. Por eso, aconsejan que es importante consultar los avisos meteorológicos oficiales a la hora de llevar a cabo las medidas de seguridad oportunas para este tipo de fenómenos. La AEMET confirma que la actividad tormentosa puede variar notablemente de un año a otro. Además, el informe sobre el estado del clima en España de 2024 registró 352.232 impactos de rayos sobre la superficie terrestre en la Península y Baleares. Unas estadísticas que permiten identificar cuáles son las zonas donde los rayos han sido más frecuentes en la historia de España.